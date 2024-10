TIM diventa Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club

TIM al fianco di FC Internazionale Milano: è Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club

TIM e FC Internazionale Milano annunciano una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club. L’accordo prevede la presenza del marchio TIM sui pantaloncini della Prima Squadra Femminile, il naming rights dell’Inter Youth Centre, la struttura che comprende il college dove alloggiano i giovani calciatori del Club e gli uffici del Settore Giovanile.

La collaborazione vedrà inoltre la realizzazione di una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo nerazzurro. La partnership si inserisce nell’ambito de ‘La Forza delle Connessioni’, la campagna di TIM che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, diventano relazioni umane e offrono sempre di più l’opportunità di vivere emozioni come quelle che sanno trasmettere gli eventi sportivi.

La collaborazione testimonia inoltre la sempre crescente attrattiva del brand Inter anche oltre il mondo del calcio e celebra l’unione di due brand leader del Made in Italy e che fanno dell’innovazione e del legame con la community i punti cardine della propria strategia di crescita.

“È con grande soddisfazione che annunciamo questo nuovo accordo di partnership con TIM, brand italiano di grande tradizione e leader del proprio settore", ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “Siamo orgogliosi che TIM, oltre a scegliere di legarsi al nostro Club, abbia deciso di sostenere la squadra di Inter Women, condividendo il nostro stesso impegno nel valorizzare il movimento calcistico femminile”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con FC Internazionale Milano, una nuova collaborazione in linea con i valori dello sport che non divide ma unisce, proprio come ‘la Forza delle Connessioni di TIM’", ha commentato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM. "L’accordo conferma infatti l’attenzione di TIM per il mondo del calcio, con cui da sempre condividiamo ideali come la dedizione, il sano agonismo e la passione. Continuiamo inoltre a sostenere il talento delle donne per raggiungere, al più presto, la parità di genere in ogni ambito”.