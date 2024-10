TIM e Storielibere: presentato il podcast 'La Parità Non Può Aspettare'

TIM e Storielibere presentano 'La Parità Non Può Aspettare': il podcast di Mapi Danna sulle disuguaglianze di genere

Affrontare il tema dell’equità di genere attraverso testimonianze autentiche e storie di trasformazione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare un cambiamento reale e concreto. Questo è lo scopo della serie podcast "La Parità Non Può Aspettare", scritta e narrata dalla scrittrice e storyteller Mapi Danna, realizzata in collaborazione con Storielibere e TIM.

Nel corso dei quattro episodi, Mapi Danna approfondisce temi legati al gender gap insieme a esperti del settore, mettendo in luce come le disuguaglianze di genere siano radicate nella cultura e nell’educazione. La serie evidenzia l’urgenza di abbattere i muri che ostacolano il raggiungimento della parità, non solo sul lavoro ma in ogni ambito della vita quotidiana, dalle relazioni personali a quelle intime. Il primo episodio, disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme di ascolto e su storielibere.fm, vede Mapi Danna in dialogo con Alexa Pantanella, esperta di linguaggi inclusivi. Insieme, analizzano i meccanismi linguistici intrinsecamente patriarcali e il loro impatto concreto sulla società.

Nel secondo episodio, Mapi Danna sarà affiancata da Andrea Colamedici, filosofo e scrittore, per esplorare il significato e le sfide della paternità moderna. Sofia Redigolo, nel terzo episodio, tratterà il delicato tema della violenza di genere, offrendo uno spaccato su un problema ancora tristemente attuale. L’ultimo episodio della serie vedrà Riccarda Zezza raccontare come il lavoro di cura e le transizioni di vita possano trasformarsi in una palestra per lo sviluppo delle competenze soft, indispensabili nel mondo di oggi.