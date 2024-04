TIM: on air il nuovo spot con Luciano Spalletti e iPhone 15 Pro

TIM rivaluta lo Smartphone: lanciato il nuovo spot con protagonista Luciano Spalletti e iPhone 15 Pro

TIM ha lanciato il suo ultimo spot televisivo dedicato alla campagna "TIM rivaluta lo Smartphone", enfatizzando anche l'offerta mobile 5G. Questo nuovo annuncio è parte integrante del format "La Forza delle Connessioni", che vede come protagonista il celebre CT della Nazionale Italiana di calcio, Luciano Spalletti. Nello spot, insieme a Spalletti, troviamo anche due giocatori azzurri di spicco, Riccardo Orsolini e Giacomo Bonaventura, che si uniscono al loro allenatore per mostrare la potenza e l'innovazione del nuovo iPhone 15 Pro, disponibile a condizioni speciali grazie al programma di rivalutazione degli smartphone usati di TIM.

L'obiettivo dello spot è catturare l'attenzione del pubblico con gli "scambi spettacolari" tra i protagonisti, immortalati dalla fotocamera e dalla memoria incredibile del nuovo iPhone. Questo messaggio si sposa perfettamente con la promessa di TIM di offrire connessioni veloci e affidabili tramite la sua rete 5G, rendendo così più facile e veloce condividere emozioni e passioni. TIM ha una lunga storia di supporto alle Nazionali Italiane di calcio, essendo Top Partner dal 2001 e sostenendo tutte le squadre azzurre, maschili, femminili, giovanili, Futsal, Beach Soccer ed e-sport. La presenza di TIM nel mondo dello sport rappresenta un impegno tangibile verso la promozione dell'unità nazionale e dell'eccellenza sportiva.

La colonna sonora degli spot, 'Honey (Are U Coming?)' dei Måneskin, aggiunge una nota di vivacità e contemporaneità alla campagna pubblicitaria. Oltre alla programmazione televisiva, la campagna sarà supportata da una pianificazione Digital Out Of Home e Web con una videostrategy dedicata, adv display e attività social, raggiungendo così un'ampia e diversificata audience.