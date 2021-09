TIM, partner del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai

Expo Dubai 2020: TIM sarà partner del Padiglione italiana. In campo Sparkle, Telsy, Olivetti e Noovle

Il Gruppo TIM annuncia la presenza a Expo 2020 Dubai, al via il primo di ottobre, in qualità di official sponsor del Padiglione Italia. Il Gruppo e delle sue aziende (Sparkle, Telsy, Olivetti e Noovle) nel corso dei sei mesi dell’Esposizione racconteranno, attraverso narrazioni visive e workshop, il ruolo centrale che svolgono a livello nazionale e internazionale per promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e la capacità di connettere le persone.

“Siamo orgogliosi di prendere parte a questa Esposizione Universale, il cui tema ‘Connecting minds, creating the future‘ sintetizza perfettamente il nostro costante impegno rivolto alla creazione e alla diffusione di infrastrutture tecnologiche e della cultura digitale, condizioni indispensabili per uno sviluppo inclusivo e sostenibile”, ha commentato Luigi Gubitosi, amministratore delegato e direttore generale di TIM. “La nostra partecipazione offrirà, inoltre, l’opportunità di far conoscere e apprezzare le competenze che stiamo sviluppando in ambito tecnologico”.

“La partecipazione di TIM a Expo 2020 Dubai permette all’Italia di mostrare al mondo le migliori competenze destinate alla transizione digitale”, ha dichiarato Paolo Glisenti, commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. “Siamo orgogliosi di avere avuto TIM al nostro fianco nel predisporre un Padiglione interamente digitalizzato e interconnesso con l’Italia con il resto della Mondo, un Padiglione che parlerà e ascolterà tutti coloro che vorranno partecipare alla prossima Esposizione Universale”.