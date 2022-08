Tim: Siragusa lascia, Elisabetta Romano è il nuovo capo della rete

Tim, Siragusa lascia, Romano si qualifica key manager

Elisabetta Romano è stata nominata responsabile della funzione Chief Network Operations & Wholesale Office del gruppo Tim, al posto di Stefano Siragusa. Elisabetta Romano, afferma una nota, "vanta una vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni e media, sviluppata in contesti particolarmente sfidanti sia in Italia che in ambienti internazionali".

"In Tim ha ricoperto ruoli apicali in ambito tecnologico e nei settori di innovazione. Da agosto 2020 è amministratore delegato di Sparkle. Elisabetta Romano si qualifica key manager. Contestualmente la qualifica di key manager di Stefano Siragusa viene superata. Elisabetta Romano risulta titolare di 354.367 azioni ordinarie Tim", conclude la nota