TIM, sponsor unico a Sanremo per il quinto anno consecutivo

TIM è per il quinto anno consecutivo sponsor unico del Festival della Canzone Italiana

TIM è per il quinto anno consecutivo sponsor unico del Festival della Canzone Italiana e animerà le serate della gara con uno spot quiz che darà la possibilità, ai clienti consumer TIM fisso e mobile, di vincere ogni giorno numerosi premi e un superpremio di cui il vincitore sarà rivelato nella serata finale. Ogni giorno, inoltre, verranno assegnati importanti premi ispirati all’ecosostenibilità: da auto ibride a prodotti alimentari bio.

“TIM è per il quinto anno sponsor unico del Festival, un lustro nel quale abbiamo portato tante novità - ha dichiarato Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM -. Oggi, in un momento di cambiamenti obbligati, ci siamo inventati un’ulteriore novità per aderire allo spirito di questo Festival. Abbiamo trasformato la pubblicità, rendendola un’opportunità per il pubblico: per questo lanciamo un concorso legato alla vita che ci attenderà una volta finita l’emergenza sanitaria”.

Anche quest’anno la TIM Data Room seguirà tutti i trend collegati al Festival di Sanremo (dagli ospiti ai conduttori, analizzando le opinioni espresse sui social) e da oggi, sui canali social di TIMMUSIC, sarà disponibile ‘Revealed’, il nuovo format nel quale alcuni cantanti in gara rispondono “a bruciapelo” alle domande inviate dai fan.