TIM al fianco dell'Università di Torino: nasce HighESt Lab, il laboratorio per l'IA e l'innovazione nei Big Data

TIM al centro di HighESt Lab: a Torino nasce il laboratorio per Intelligenza Artificiale, Big Data e formazione personalizzata

È stato inaugurato a Torino HighESt Lab, il nuovo laboratorio dell’Università di Torino, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Economia e Statistica e partner di spicco come Oracle, Technology Reply e TIM Enterprise. Questo centro innovativo punta a sviluppare competenze avanzate, soluzioni di ricerca e applicazioni di Intelligenza Artificiale (AI) e Big Data per rispondere alle esigenze di settori chiave quali sanità, cultura, formazione, ricerca e ambiente. Il lancio del laboratorio è avvenuto alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sottolineando l’importanza strategica del progetto per il futuro dell’Italia.

Tra le innovazioni del laboratorio, spicca il Virtual Tutor, una soluzione tecnologica sviluppata da TIM Enterprise che sfrutta l’AI generativa per supportare gli studenti nella preparazione degli esami. Utilizzato in via sperimentale nel corso di Economia e gestione dell’innovazione e dei modelli di business nella sessione estiva 2024, il tutor virtuale ha già risposto a oltre 2000 interrogazioni, dimostrando di essere un valido strumento per personalizzare l’apprendimento e migliorare i risultati accademici.

Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM, ha dichiarato: “La collaborazione tra aziende e università può produrre risultati significativi per la crescita economica e sociale dell’Italia. [...] Il Virtual Tutor sviluppato da TIM con il nuovo laboratorio dell’Università di Torino metterà l’Intelligenza Artificiale al servizio degli studenti per orientare e migliorare il loro percorso di studi ed è un esempio dei passi concreti che possiamo muovere insieme per il futuro del nostro Paese”.

La prossima versione del Virtual Tutor sarà disponibile nella sessione invernale e promette di evolversi in un mentore digitale capace di riconoscere le lacune dello studente, fornendo supporto personalizzato e aggiornando il piano di studi.

Paola Pisano, Direttrice di HighESt Lab e professoressa di Economia dell’Innovazione, ha illustrato l’obiettivo del centro: “Rendere eccellenti il percorso di formazione dei nostri studenti e studentesse e la capacità di ricerca dei nostri professori. Ma non solo. Grazie ai nostri partner, abbiamo la forza di sostenere le imprese nella formazione, ricerca e nell’applicazione dell’AI per ottenere rapidamente un vantaggio competitivo e duraturo nel tempo”.

Il laboratorio si distingue per un approccio che mira a trasformare l’AI da semplice strumento di efficienza a tecnologia generatrice di opportunità. Tra le attività innovative in corso, vi è lo studio dell’AI generativa per ridurre il pregiudizio di genere e favorire l’accesso delle donne a ruoli di leadership, oltre a progetti che utilizzano GenAI per ideare nuovi modelli di business sostenibili e inclusivi.

Con HighESt Lab, Torino si pone al centro di un ecosistema di innovazione che unisce università, imprese e istituzioni per affrontare le sfide del futuro. Grazie alla sinergia tra tecnologia e ricerca, il laboratorio punta a creare ricadute positive su economia, ambiente e società, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e le opportunità per le nuove generazioni.