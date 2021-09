TimVision presenta “Di Moda”, il primo talk dedicato al settore del fashion

TimVision lancia "Di Moda", il primo talk dedicato all'industria del fashion e ai suoi retroscena

Arriva su TimVision ‘Di Moda’, il primo talk dedicato al mondo del fashion e ai suoi retroscena. Presentato proprio nel cuore della settimana milanese della moda, il nuovo format non seguirà la stagionalità delle sfilate, ma presenterà e commenterà l’attualità dei brand più famosi. Il talk promette un punto di vista nuovo, non solo consigli di immagine, ma anche i retroscena del mondo dei grandi stilisti raccontati da tre grandi esperti: la critica di moda Daniela Fedi, la conduttrice radio e Tv Annie Mazzola e lo stylist Simone Guidarelli.

Nato da un’idea di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment di TIM, il nuovo talk è una produzione originale per la piattaforma streaming di TIM, prodotta da Èliseo entertainment di Luca Barbareschi. Di Moda permetterà di seguire le sfilate delle collezioni autunno inverno 2021 di Armani, Dior, Etro, Fendi, Gucci, Max Mara, Numero 21 e Prada, con una programmazione di otto appuntamenti. La prima puntata è disponibile già da oggi, in occasione dell’apertura della Fashion Week di Milano.

“Di Moda è una nuova sfida che abbiamo colto per raccontare l’eccellenza italiana”, ha commentato Antonella Dominici, Vice President di TIMVISION and Entertainment Products. “Con questa produzione originale ci andiamo a confermare come piattaforma streaming più ricca e completa di contenuti per l’intrattenimento, frutto di una strategia unica sul panorama italiano, ovvero di aggregare i migliori contenuti sul mercato degli Over the top. ‘Di Moda’ vuole essere il punto di partenza dello stile attraverso i racconti dei nostri esperti e nelle parole dei grandi designer che ne hanno scritto la storia e che continuano a ispirarci”.