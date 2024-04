Transizione energetica: Banca Etica e Up2You insieme per sostenere le imprese

Banca Etica e Up2You: al via partnership per trasformare l’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale in un vantaggio competitivo

Up2You - società specializzata nel concretizzare strategie di sostenibilità ambientale - e Banca Etica - prima e tuttora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica - uniscono competenze e risorse in una partnership strategica finalizzata a supportare le aziende socie e clienti di Banca Etica nel loro percorso verso la decarbonizzazione. Questa collaborazione segna un passo significativo verso un modello di economia che persegue attivamente obiettivi di transizione ecologica, e offre soluzioni innovative di supporto per imprese e organizzazioni che desiderano davvero ridurre il proprio impatto ambientale.

La partnership tra Banca Etica e Up2You crea infatti un ecosistema unico e innovativo di ascolto e rimando tra servizi finanziari e ambientali per le imprese, includendo consulenza personalizzata, strumenti di calcolo dell'impronta di carbonio e supporto alla definizione e l’implementazione di piani di decarbonizzazione.

Le imprese e le organizzazioni socie e clienti di Banca Etica potranno avvalersi dei servizi di Up2You per implementare una strategia di sostenibilità: in questo modo potranno diventare protagoniste di un’azione responsabile e godere di ricadute positive immediate, economiche e non solo. Da un lato micro, piccole, medie e grandi imprese socie e clienti di Banca Etica godranno infatti di sconti dedicati sui servizi Up2You (fino al 100% sul calcolo della carbon footprint), dall’altro la riduzione dell'impatto ambientale apre loro le porte verso condizioni di prestito favorevoli e a un accesso più agevole ai finanziamenti, dal momento che le aziende che misurano e gestiscono le proprie emissioni di gas serra sono considerate meno rischiose. Inoltre, con il covenant ambientale di Banca Etica, le imprese e le organizzazioni che rispettano un piano di decarbonizzazione possono avvalersi di una riduzione del tasso di interesse applicato. Ciò trasforma dunque l’impegno ecologista in un vantaggio competitivo.

L’azienda che contribuisce a un impatto positivo sull'ambiente acquisisce buona reputazione e aumenta le opportunità di attrarre clienti nuovi e di rafforzare la fedeltà di quelli già acquisiti, migliorando così il proprio posizionamento su un mercato ogni giorno maggiormente indirizzato alla sostenibilità, dove presentarsi come avanguardia si traduce in un incremento di visibilità. Senza dimenticare che avvalersi di questa partnership tra Up2You e Banca Etica consente di entrare in relazione con l’ampia rete di soggetti e comunità che ruota intorno al movimento della finanza etica in Italia, formando una sorta di ecosistema di scambio e supporto - ma anche un’occasione di ampliamento commerciale - utile per tutte le aziende che puntano davvero ad essere parte del necessario sviluppo sostenibile globale.

"Una delle missioni di Banca Etica è accompagnare le imprese in un percorso di crescita sostenibile e responsabile", ha dichiarato Riccardo Dugini, vicedirettore generale di Banca Etica, "e questa partnership consente di amplificare l’impatto positivo della finanza etica sui territori man mano che si riduce l’impatto ambientale delle comunità. L’offerta - agevolata - alle imprese di un pacchetto di strumenti (finanziari e tecnologici) che ne sostengono la decarbonizzazione rappresenta dunque un supporto concreto sia per il futuro economico delle aziende, che Banca Etica e Up2You supportano in ogni passaggio lungo il percorso di transizione ecologica: dall’identificazione degli ambiti di miglioramento alla misurazione delle emissioni, alla definizione degli obiettivi di riduzione".

“In questa era di sfide globali", ha spiegato Andrea Zuanetti, Ceo e founder di Up2You, "la partnership tra Up2You e Banca Etica rappresenta un modello rivoluzionario che dimostra come la sostenibilità e il successo economico non solo possano coesistere, ma si rafforzino a vicenda. L'attenzione verso l'ambiente e la responsabilità sociale possono essere gli acceleratori di una nuova era economica, dove l'accesso al credito e le opportunità di business si amplificano grazie al nostro impegno congiunto verso la sostenibilità”.