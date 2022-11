Trenitalia avvicina la Svizzera a Milano con lo Swiss Winter Village

Trenitalia inaugura la stagione invernale con lo Swiss Winter Village di Milano

Ieri sera a Milano, nella splendida cornice di Piazza Gae Aulenti, si è tenuta l'inaugurazione dello Swiss Winter Village. Si tratta di una pista da sci sintetica, fruibile sino a domenica 27 novembre, che punta ad avvicinare bambini e adulti alle bellezze della Svizzera e allo sport. L'impianto è stato realizzato dall'ente del turismo della Svizzera e ha visto la collaborazione di Trenitalia, che da anni si impegna a promuovere il turismo verso lo stato elvetico, mantenendo sempre al primo posto la sostenibilità. Infatti l'iniziativa è stata l'occasione perfetta per lanciare "PROMOSVIZZERA", un'offerta firmata Trenitalia per vivere la magia del Natale svizzero a prezzi davvero accessibili e con poche ore di treno Eurocity.

Il codice PromoSvizzera consente di ottenere un ulteriore 20% di sconto sulle offerte Smart, di per sé già vantaggiose, per viaggi internazionali in Eurocity tra l’Italia e lo stato elevetico. I biglietti possono essere acquistati fino al 4 dicembre, per viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre, presso le biglietterie di stazione italiane, sul sito e sull’app di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate.

L'apertura dello Swiss Winter Village nel cuore di Milano rende possibile sciare tra i grattaceli di Portanuova, all'interno di un piccolo villaggio svizzero, tra chalet informativi e lezioni di sci impartite dai maestri della Giorgio Rocca Ski Academy (che forniscono anche l’attrezzatura). Un’esperienza adatta a tutti, esperti e non, a partire dai 4 anni di età. “Portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione” ha commentato Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo.

Testimonial d'eccezione dell'iniziativa è Michelle Hunziker, svizzera di sangue e italiana d'adozione, una figura che da anni crea e rafforza quel legame unico che unisce Italia e Svizzera: "Con i mercatini svizzeri torniamo tutti un po’ più piccoli" ha infatti commentato la showgirl durante l'evento.

"Tramite questo progetto di Svizzera Turismo ci teniamo a presentare una Svizzera consapevole delle sue radici e tradizioni, ma anche molto innovativa e proiettata verso il futuro e la digitalizzazione" ha dichiarato il Console Generale di Svizzera Sabina Dellafior.

Le parole di Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia

Durante la cerimonia di inaugurazione della pista di Gae Aulenti, Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia, ha presentato la promozione firmata Trenitalia. I moderni Eurocity di Trenitalia, in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere SBB, consentono di spostarsi nel giro di 3 ore all'incirca. Gli Eurocity collegano infatti le città italiane di Milano, Genova, Bologna e Venezia con Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra e tante altre città elvetiche.

"Gli Eurocity sono i treni che collegano l'Italia alla Svizzera, ne garantiamo 40 al giorno" ha spiegato Scida. "Lo facciamo in cooperazione con Ferrovie Federali Svizzere ed è una eccellente opportunità per il turismo. Quest'anno abbiamo già raggiunto la quota di 2,2 milioni di turisti internazionali e questa per noi è una grande vittoria perché significa aver superato addirittura lo stato prepandemico, quindi il 2019. Sono treni veloci, confortevoli e sostenibili, ed è per questo che vengono apprezzati".

"Con un treno elettrico, tra Milano e Zurigo portiamo circa 450 persone, che equivalgono a più di 150 auto sulle strade, così il viaggio su ferrovia consente di ridurre del 91% le emissioni di CO2 rispetto a quello su strada, confermandosi come modalità di trasporto sostenibile ed ecologico per eccellenza". Ma non dimentichiamo il fattore economico, soprattutto considerando l'attuale contesto in cui viviamo: "Grazie a questa promozione offriamo un ulteriore 20% per di sconto per raggiungere le città svizzere. Andare da Milano a Berna oggi costa poco più di 25 euro" ha concluso Domenico Scida.