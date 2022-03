Ucraina: Snam avvia raccolta fondi per Unicef e Croce Rossa

Snam e Fondazione Snam: al via una raccolta fondi per Unicef Italia e Croce Rossa Italiana

Snam e Fondazione Snam hanno avviato una raccolta fondi in aiuto di bambini e profughi ucraini. L’iniziativa prevede che i dipendenti dell’azienda possano donare il corrispettivo economico di una o più ore di lavoro, che verrà raddoppiato da Fondazione Snam, ad associazioni attive nel sostegno alla popolazione civile colpita dal conflitto. In particolare, i proventi verranno distribuiti equamente a Unicef Italia, impegnata nel dare assistenza ai minori, attraverso la creazione di spazi sicuri (“blue dot”) lungo corridoi di transito in sei nazioni confinanti, e all’Associazione della Croce Rossa Italiana, che si sta adoperando per le persone sfollate tramite la fornitura di beni di prima necessità e medicinali.