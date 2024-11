UniCredit, completata l’acquisizione del 90,1% di Alpha Bank Romania

UniCredit, annunciata con Alpha Services and Holdings l'acquisizione del 90,1% di Alpha Bank Romania: la Banca sarà fusa in UniCredit Bank Romania nel 2025

UniCredit e Alpha Services and Holdings annunciano che, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni delle autorità competenti e completato la due diligence, UniCredit ha acquisito il 90,1% di Alpha Bank Romania da Alpha International Holdings, interamente controllata da Alpha. Come parte dell’operazione, Alpha ha ricevuto il 9,9% del capitale sociale di UniCredit Bank e circa 255 milioni di euro in contanti.

Questa acquisizione si inserisce nella partnership strategica tra UniCredit e Alpha Services and Holdings annunciata il 23 ottobre 2023, e avvia un processo di integrazione progressiva di Alpha Bank Romania nel Gruppo UniCredit. L’integrazione, subordinata a fasi legali e autorizzative, culminerà con la fusione di Alpha Bank Romania in UniCredit Bank, prevista nella seconda metà del 2025.

L’unione delle due banche, con competenze e relazioni consolidate sul mercato romeno, creerà un istituto di primo piano che colloca il Gruppo UniCredit al terzo posto nel mercato locale, con una quota combinata di circa il 12% in termini di attività totali. Alpha manterrà la sua storica presenza nel Paese, conservando il 9,9% di UniCredit Bank anche dopo il completamento della fusione.

Per i clienti di Alpha Bank Romania, il passaggio di proprietà non comporterà cambiamenti immediati: continueranno a essere serviti attraverso i canali elettronici e le filiali come di consueto. Nel corso del processo di integrazione, tutte le informazioni necessarie saranno rese disponibili, garantendo una transizione semplice e trasparente per la clientela, anche tramite i siti web delle due banche.

UniCredit ha nominato Antoaneta Curteanu come nuova presidente esecutiva di Alpha Bank Romania per guidare il processo di integrazione con UniCredit Romania, mentre Andrei Bratu, in qualità di vicepresidente esecutivo, coordinerà la divisione wholesale dedicata ai clienti corporate. Sergiu Oprescu, presidente esecutivo di Alpha Bank Romania prima dell’acquisizione, si unirà al management di UniCredit Romania nel Consiglio di Sorveglianza, una volta ottenuta l’approvazione della Banca Nazionale di Romania per il nuovo incarico. Contestualmente, Alpha Services and Holdings ha nominato due membri per il Consiglio di sorveglianza di UniCredit Romania.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha dichiarato: “Questo passo rappresenta un momento decisivo nella nostra partnership con Alpha, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Romania per il beneficio di clienti e stakeholder. La Romania è strategicamente rilevante nella nostra regione dell’Europa orientale in crescita. Con un’istituzione bancaria più forte ed efficiente, potremo supportare meglio i clienti privati, le PMI e le comunità locali, promuovendo anche il potenziale dei nostri dipendenti in Romania e in tutto il Gruppo”.

“La rapida conclusione di questa transazione evidenzia l’importanza del nostro accordo strategico con UniCredit. Insieme stiamo costruendo una banca leader in Romania, preservando la storica presenza di Alpha nel Paese, e collaboriamo attivamente per fornire servizi eccellenti sia alle imprese greche che si espandono in Europa sia ai gruppi europei che intendono investire in Grecia", ha aggiunto Vassilios Psaltis, CEO di Alpha Services and Holdings.

Mihaela Lupu, CEO di UniCredit Bank Romania, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con il team di Alpha Bank Romania. Mentre proseguiamo con le nostre strategie di crescita organica, lavoriamo congiuntamente per preparare e attuare la fusione, assicurando un elevato livello di servizio per i nostri clienti e un ambiente di lavoro ottimale per i dipendenti”.

“Sono fiducioso che questo passo verso la fusione rappresenti le basi per creare una delle istituzioni bancarie più rilevanti, dinamiche e orientate al cliente in Romania, capace di rispondere e anticipare le esigenze di tutti gli stakeholder in un mercato sempre più competitivo e in evoluzione", ha concluso Sergiu Oprescu.