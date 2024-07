UniCredit al fianco del Terzo Settore con la raccolta 'Dono di Squadra'

UniCredit a supporto del Terzo Settore: premiati 20 progetti sociali grazie alla raccolta solidale 'Dono di Squadra'

UniCredit conferma il suo sostegno alle Organizzazioni del Terzo Settore attraverso la seconda edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione "Dono di Squadra". Questa iniziativa, attiva sulla piattaforma ilMioDono, mira a incentivare e stimolare le donazioni a beneficio di nuove progettualità sociali con impatto positivo sulle comunità e i territori. In meno di un mese, dal 3 al 30 giugno, le donazioni raccolte ammontano complessivamente a 230.000 euro, grazie al supporto di 1.400 sostenitori che hanno contribuito con oltre 130.000 euro. UniCredit ha inoltre messo a disposizione fino a 100.000 euro dal fondo "Carta E", destinato a sostenere iniziative di solidarietà sul territorio, alimentato da una percentuale a carico della banca per ogni spesa effettuata dai clienti con le carte di credito.

Dal 2010, grazie alla piattaforma ilMioDono, UniCredit ha donato complessivamente oltre 4,4 milioni di euro attraverso varie iniziative di solidarietà. Tra i progetti che hanno raccolto più donazioni nella recente campagna, "Ecologica–Mente" di Espero APS punta a realizzare una biblioteca all'interno dell'Orto Sociale-EcoParco "Insieme" a Reggio Calabria, creando un luogo di incontro aperto a tutti per promuovere tematiche quali il riuso, la cura dell'orto e la tutela dell'ambiente. Il progetto "Un bene senza ritorno" del Centro di Solidarietà di Termoli si propone di organizzare momenti sociali e conviviali per le persone bisognose, offrendo loro accoglienza senza tornaconti. Infine, "Per i bisogni delle persone con atassia" dell’Associazione italiana Sindromi Atassiche Sezione Liguria mira a sostenere i pazienti atassici e le loro famiglie nella gestione della quotidianità e delle possibili implicazioni psicologiche.

Questi progetti esemplificano l'impegno di UniCredit nel promuovere la solidarietà e il benessere sociale, rafforzando il legame tra le Organizzazioni Non Profit e una vasta platea di sostenitori attraverso la piattaforma ilMioDono.