UniCredit: annunciata una nuova partnership con Quant>ICO per lo sviluppo dei club deal in Italia

UniCredit e Quant>ICO: presentata una collaborazione strategica per investire nelle medie imprese italiane attraverso club deal innovativi

UniCredit annuncia una partnership strategica con Quant>ICO Investment Club Opportunities ("Quant>ICO"), una club deal company indipendente che si propone di offrire agli investitori selezionati accesso privilegiato a opportunità di investimento in medie imprese italiane ad alto potenziale.

Promossa da Paolo Langè (Presidente), Antonio Da Ros (CEO) e Angelo Busani, Quant>ICO rappresenta una piattaforma innovativa che combina capitale, competenze e un ampio network imprenditoriale per sostenere la crescita e lo sviluppo di aziende italiane d'eccellenza. L'obiettivo dell'iniziativa è coinvolgere le principali famiglie imprenditoriali italiane per investire in circa 10-12 operazioni nell'arco di quattro o cinque anni, con un equity ticket compreso tra i 30 e gli 80 milioni di euro per singola operazione.

UniCredit ricoprirà il ruolo di partner esclusivo di Quant>ICO nella selezione di family office, imprenditori e professionisti interessati a partecipare all'iniziativa. Inoltre, metterà a disposizione la propria piattaforma multi-prodotto e il suo network internazionale per sostenere le attività di investimento del club e favorire lo sviluppo delle imprese selezionate. Grazie alla sua consolidata esperienza nel corporate & investment banking e alla sua presenza radicata nel tessuto imprenditoriale italiano, UniCredit contribuirà in maniera strategica all'individuazione delle opportunità di investimento più promettenti.

L'iniziativa di Quant>ICO è promossa da un team con un track record consolidato nel private equity, M&A, wealth management e consulenza strategica, con un focus particolare sulla media impresa italiana. Il progetto si distingue per la sua flessibilità nella struttura del capitale, consentendo investimenti sia di maggioranza che di minoranza e offrendo soluzioni su misura per le aziende. L'approccio è orientato a garantire una governance efficace e a massimizzare la creazione di valore nel medio-lungo termine.

Paolo Langè, pioniere del wealth management in Italia, Antonio Da Ros, esperto di M&A e private equity nel mid-market, e Angelo Busani, professionista con una lunga esperienza in operazioni finanziarie complesse, guidano questa iniziativa con l'obiettivo di supportare gli imprenditori italiani nei loro percorsi di crescita.

Massimiliano Mastalia, responsabile della divisione Wealth & Large Corporates di UniCredit in Italia, ha commentato: "Con la nascita del Club Deal Quant>ICO e il coinvolgimento di professionisti di alto livello, abbiamo individuato un nuovo strumento per supportare i nostri clienti più interessati allo sviluppo delle medie imprese. L'approccio integrato di UniCredit, unito all'expertise di Quant>ICO, offrirà agli investitori opportunità esclusive di partecipare alla crescita di aziende con forte potenziale di espansione".

Antonio Da Ros, CEO di Quant>ICO, ha dichiarato: "Quant>ICO non è solo un club deal, ma un ecosistema pensato su misura per gli imprenditori. Qui il capitale si combina con l'esperienza e il network di chi ha già costruito imprese di successo, con l'obiettivo di accompagnare altre realtà verso una crescita sostenibile e globale".