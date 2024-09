UniCredit: annunciato l'aumenta della sua partecipazione in Commerzbank al 21%

UniCredit sottoscrive un ulteriore strumento sulle azioni di Commerzbank e aumenta la sua posizione complessiva al 21% circa

UniCredit ha annunciato oggi un ulteriore passo nella sua strategia di acquisizione, sottoscrivendo strumenti finanziari che rappresentano circa l'11,5% del capitale sociale di Commerzbank. Questa mossa porta la partecipazione complessiva di UniCredit nella banca tedesca a circa il 21%, integrando il 9% già comunicato in precedenza. L’operazione è in linea con quanto dichiarato il 11 settembre 2024, quando UniCredit ha presentato una richiesta regolamentare per acquisire una partecipazione compresa tra il 10% e il 29,9%.

L’esposizione economica di UniCredit è prevalentemente coperta, garantendo così la flessibilità di mantenere il livello attuale, cedere parte della partecipazione o incrementarla ulteriormente, in base alle interazioni con i dirigenti di Commerzbank e gli stakeholder in Germania. UniCredit è fiduciosa nel potenziale di creazione di valore che può essere estratto da Commerzbank, non solo in uno scenario autonomo ma anche come parte integrante del gruppo UniCredit, a beneficio dell'economia tedesca e di tutti i suoi stakeholder.

Il Gruppo, attivo in Germania da quasi 20 anni, continua a essere un operatore di mercato responsabile e impegnato, sostenendo i propri dipendenti e clienti con un’offerta competitiva. Nonostante l'attenta valutazione necessaria per questa transazione, il management di UniCredit rimane focalizzato sull'esecuzione della strategia “UniCredit Unlocked” e sulla crescita sostenibile, con l'obiettivo di massimizzare il valore per tutti gli stakeholder.