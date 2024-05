UniCredit avvia la seconda tranche del programma di buy-back 2023

UniCredit annuncia l'avvio della seconda tranche del programma di buy-back 2023

UniCredit comunica, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 12 aprile 2024, di aver definito le modalità attuative per l’esecuzione della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a Euro 1.585.250.000,00 e per un numero di azioni UniCredit non superiore a 200.000.000 (la “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023”).

La Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 è parte dell’ammontare residuale del payout complessivo a valere sull’esercizio 2023 pari a Euro 3.085.250.000,00, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 12 aprile 2024 ("Residuo SBB 2023”). Come già comunicato in data 11 aprile 2024, il Residuo SBB 2023 è stato interamente autorizzato dalla BCE e verrà eseguito in due o più tranche nel corso del 2024. Ai fini dell’esecuzione della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023, UniCredit ha conferito incarico a BofA Securities Europe SA in qualità di intermediario terzo abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma.

La Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 presenta le seguenti caratteristiche:

Finalità e modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati: la Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 verrà implementata per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), del Regolamento (UE) 596/2014 (il “MAR”) e i singoli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/99, nonché in conformità all'art. 5 del MAR e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;

Importo massimo in denaro allocato alla Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 e numero massimo di azioni da acquistare: gli atti di acquisto saranno effettuati, anche in parte e/o in via frazionata, per un esborso complessivo di massimi Euro 1.585.250.000,00 e, in ogni caso, non superiore a n. 200.000.000 di azioni UniCredit (pari a circa il 12% del capitale sociale di UniCredit alla data del presente comunicato);

Durata della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023: gli acquisti saranno avviati in data 9 maggio 2024 e, sulla base del mandato conferito all’Intermediario Incaricato, si prevede che possano concludersi indicativamente entro il mese di luglio 2024;

Corrispettivo minimo e massimo: gli acquisti dovranno essere realizzati in conformità ai limiti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, fermo restando che il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo UniCredit avrà registrato nella seduta dell’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;

Mercato: gli acquisiti saranno realizzati sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente. Eventuali successive modifiche della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 verranno tempestivamente rese note al pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Le azioni UniCredit che verranno acquisite nell’ambito della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 verranno annullate in esecuzione della delibera della predetta Assemblea.