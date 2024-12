UniCredit nominata banca dell'anno 2024 in Italia, Europa e a livello globale da The Banker

UniCredit, premiata "Banca dell’Anno" per il secondo anno consecutivo ai Bank of the Year Awards di The Banker

UniCredit è stata premiata per il secondo anno consecutivo ai Bank of the Year Awards di The Banker, la prestigiosa pubblicazione del gruppo Financial Times. Durante la cerimonia tenutasi ieri a Londra, UniCredit è stata nominata "Banca dell’Anno" a livello globale, in Europa e in Italia, un riconoscimento che consolida il suo ruolo di leader nel settore bancario. Inoltre, ha ricevuto anche il titolo di "Banca dell’Anno" in Croazia e in Bosnia Erzegovina.

I Bank of the Year Awards sono considerati un importante benchmark per l'eccellenza bancaria, premiando le principali istituzioni finanziarie globali sulla base della loro capacità di generare risultati, acquisire un vantaggio strategico e servire i mercati. The Banker, che fa parte del Gruppo Financial Times e fornisce analisi economiche e finanziarie dal 1926, è riconosciuta per la sua autorevolezza e approfondimento nel settore bancario.

Silvia Pavoni, caporedattrice di The Banker, ha commentato il riconoscimento a UniCredit, sottolineando l'eccezionale performance della banca, che ha continuato a distinguersi per l’alta qualità dei risultati finanziari, le partnership strategiche e gli investimenti in tutta Europa. Inoltre, i continui miglioramenti nei processi e nell'offerta digitale hanno giocato un ruolo fondamentale nella decisione di premiarla per il secondo anno consecutivo. Nel corso degli ultimi anni, UniCredit ha intrapreso un processo di trasformazione culturale e industriale, puntando a ridefinire il proprio futuro e affermarsi come la banca del futuro per l'Europa.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit ha affermato: "Siamo orgogliosi di questi risultati, che riconoscono, per il secondo anno, il successo di UniCredit Unlocked, il piano che ha trasformato UniCredit in una banca leader di mercato in soli tre anni, facendola diventare un nuovo punto di riferimento per il settore in Europa. Cogliamo questa opportunità per ringraziare tutte le persone di UniCredit che attraverso il duro lavoro e la dedizione ai nostri clienti e alle loro comunità hanno reso possibile tutto questo e continueranno a farlo".

Con 15 milioni di clienti in 13 mercati europei, UniCredit continua a supportare i suoi clienti, dipendenti e comunità, contribuendo alla transizione verde e lavorando per una crescita economica sostenibile e prospera.