UniCredit colloca con successo Bond da 1 miliardo di euro a tasso variabile

UniCredit emette con successo un Bond Senior Preferred a 4 anni a tasso variabile per un valore di 1 miliardo di euro

UniCredit ha emesso oggi un bond Senior Preferred a tasso variabile per un valore complessivo di 1 miliardo di euro, con scadenza a 4 anni e richiamabile dopo 3. L’obbligazione, destinata a investitori istituzionali, ha ottenuto un ottimo riscontro nel processo di collocamento, confermando la solidità della banca sui mercati finanziari internazionali. La raccolta ordini ha raggiunto 2,3 miliardi di euro, con adesioni da parte di oltre 135 investitori a livello globale, superando di oltre due volte il valore dell’emissione. Grazie alla forte domanda, la guidance iniziale è stata rivista al ribasso dai 100 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi ai 70 punti base, con un prezzo di emissione fissato al 100%.

L’allocazione ha visto una predominanza di fondi (63%) e banche/private bank (34%), con una distribuzione geografica concentrata principalmente in Germania e Austria (38%), seguite da Francia (17%), penisola iberica (13%) e Italia (10%). Questa operazione permette a UniCredit di anticipare il piano di funding del prossimo anno per il rispetto dei requisiti MREL, evidenziando il positivo riscontro ottenuto tra gli investitori obbligazionari e il solido accesso al mercato su diversi fronti. UniCredit Bank GmbH ha agito come Global Coordinator, Sole Book Runner e Lead Manager, mentre BNP Paribas, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International e TD Securities hanno partecipato come Joint Lead Manager.

L’obbligazione, emessa nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes, sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo e si classificherà allo stesso livello degli altri debiti Senior Preferred di UniCredit. I rating attesi per l'emissione sono Baa1 da Moody's, BBB da S&P e BBB+ da Fitch.