UniCredit e Ferrari: la nuova partnership che celebra eccellenza e innovazione italiana

UniCredit, siglata partnership pluriennale con Ferrari “Bound by Passion. United in Excellence”

Nella conferenza stampa tenutasi presso la sede centrale di UniCredit a Milano, Andrea Orcel, CEO del Gruppo UniCredit, e Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, hanno annunciato ufficialmente i dettagli di una partnership pluriennale destinata a unire due icone dell’eccellenza italiana. Questa collaborazione, già anticipata lo scorso settembre, punta a creare sinergie tra due brand che condividono valori di innovazione, performance e attenzione al progresso sociale.

“Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza”: questo il motto che riassume lo spirito della partnership tra UniCredit e Ferrari. Entrambi i marchi rappresentano il meglio del Made in Italy, non solo sul piano industriale ma anche su quello umano.

Durante l’evento, Orcel ha sottolineato: “Questa iniziativa segna una nuova fase di collaborazione, costruendo un ponte tra il mondo della finanza e quello delle corse, basato su un impegno condiviso: dare il meglio per le persone, nel modo giusto”. Benedetto Vigna ha aggiunto: “Insieme celebreremo la nostra storia e continueremo a ridefinire i limiti del possibile nel mondo delle corse e in quello della finanza”.

Al centro della partnership ci sono valori condivisi: tradizione, innovazione, tensione verso la performance, sostenibilità e inclusione sociale. Ferrari si è impegnata a raggiungere la carbon neutrality entro il 2030, mentre UniCredit prosegue il suo percorso ESG (Environment, Social and Governance) con iniziative d’impatto come la piattaforma Edu-Fund della UniCredit Foundation, che ha già destinato 14 milioni di euro per combattere la povertà educativa.

La partnership prenderà ufficialmente il via con un grande evento congiunto previsto a marzo 2025 a Milano. Sarà un’occasione unica per celebrare questa alleanza e coinvolgere la comunità locale e gli appassionati di automobilismo. Il momento coincide anche con una svolta significativa per la Scuderia Ferrari HP, che nel 2025 vedrà l’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton accanto a Charles Leclerc, già considerato uno dei piloti più talentuosi della Formula 1. Con il supporto di UniCredit, la squadra punta non solo a successi in pista, ma anche a creare esperienze indimenticabili per i tifosi, grazie a eventi esclusivi e iniziative che sottolineano la sinergia tra i due marchi.

L’alleanza tra UniCredit e Ferrari non si limita alle corse. Saranno sviluppati nuovi servizi bancari dedicati agli appassionati di Ferrari e ai clienti della banca. Inoltre, esperienze uniche saranno offerte per connettere i tifosi al cuore della Formula 1, portando il mondo Ferrari ancora più vicino ai propri fan. Questa partnership non rappresenta solo un passo avanti per i due brand ma è anche un segnale forte dell’eccellenza italiana capace di competere su scala globale. “Vogliamo dimostrare che le eccellenze italiane possono trainare l’Europa e ispirare il mondo”, ha concluso Vigna.

Le dichiarazioni di Andrea Orcel, CEO UniCredit, ad Affaritaliani

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha dichiarato: "L’obiettivo della partnership è unire le visioni di due realtà, mettendo al centro le persone, il modo in cui si raggiunge il successo e si migliora costantemente insieme. Non si tratta solo di una collaborazione di branding, ma di un progetto pensato per coinvolgere sia i clienti di UniCredit sia i fan di Ferrari. Vogliamo offrire soluzioni innovative che soddisfino entrambi. Il 2025 si apre, come sempre, con grandi aspettative e sfide, ma siamo fiduciosi di poterle affrontare con ottimismo e determinazione".

L'intervista di Affaritaliani a Benedetto Vigna, CEO Ferrari

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha commentato: "È una partnership che abbiamo voluto annunciare poco prima dell’arrivo di Lewis Hamilton, ponendo al centro le persone: quelle delle nostre aziende e di tutte le comunità che gravitano intorno a noi. Le aspettative per quest’anno? Continuare a dare il massimo, puntare alla vittoria, e farlo insieme. Essere competitivi è fondamentale, ma è altrettanto importante osservare cosa fanno gli altri: una lezione valida nello sport, nel business e nella vita. Ciò che conta davvero è non lasciare nulla di intentato".

Sul rapporto con UniCredit Vigna ha aggiunto: "Sia io che Andrea Orcel condividiamo una visione che mette al centro le persone. Senza le persone, nessun obiettivo può essere raggiunto. Sono loro a generare le idee che fanno progredire un’azienda, mentre il management ha il compito di canalizzarle e concretizzarle. Sia in Ferrari che in UniCredit dedichiamo grande attenzione all’inclusività e alla sostenibilità, valori sempre più centrali per le nuove generazioni. Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento, non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future. Inoltre, come marchio globale, Ferrari offre a UniCredit un’importante opportunità per consolidare la sua presenza a livello europeo, rafforzando ulteriormente il suo posizionamento internazionale".