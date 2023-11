Unicredit Foundation e Teach For All: siglata partnership da 5,5 milioni

UniCredit Foundation e Teach For All, insieme per la trasformazione dell’istruzione in Europa: al via partnership dal valore di 5,5 mln di euro

UniCredit Foundation e Teach For All hanno stretto una partnership paneuropea del valore di 5,5 milioni di euro, con l'obiettivo di fornire un'istruzione di qualità agli studenti delle scuole europee che versano in condizioni di povertà educativa e promuovere pari opportunità in questo ambito in tutto il continente. La collaborazione, dalla durata triennale, si concentrerà su sei Paesi in cui UniCredit opera: Italia, Germania, Austria, Bulgaria, Romania e Slovacchia. In Italia, in particolare, l'obiettivo ambizioso è quello di raggiungere 7.200 studenti entro il 2026.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui l'ineguaglianza educativa rappresenta una vera emergenza. Qui infatti, secondo dati del World Economic Forum del 2021, solo il 6% dei bambini i cui genitori non hanno completato le scuole superiori riesce ad ottenere una laurea. Inoltre, l'Italia è tra i Paesi che presentano il tasso di abbandono scolastico più alto in Europa, con una percentuale pari al 12,5%, che tocca il 17% nelle regioni meridionali (con picchi del 21,1% in Sicilia).

Degli studenti che hanno affrontato la maturità nel 2023, 34.850 sono usciti dal sistema formativo senza aver raggiunto il livello minimo di competenze in italiano, matematica e inglese, con le regioni del Sud che presentano i tassi più elevati. Inoltre, nel nostro Paese abbiamo 3 milioni di NEET (Not engaged in Education, Employment or Training), ovvero il 23% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, con punte del 40% in alcune regioni del Meridione, percentuale ben superiore alla media europea (13,1%).

La partnership tra UniCredit Foundation e Teach For All mira a trasformare il sistema educativo in particolare nelle regioni con minori risorse, avendo come obiettivo quello di fornire un'istruzione di qualità e di ridurre di conseguenza l'abbandono scolastico. L'obiettivo è formare nei 6 Paesi coinvolti dalla collaborazione oltre 1.400 insegnanti trasformativi che avranno un impatto su oltre 83.000 studenti entro il 2026.

Andrea Orcel, Presidente di UniCredit Foundation, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare la partnership di UniCredit Foundation con Teach For All. L'Europa ha il potenziale per diventare un grande blocco economico in grado di guidare il progresso economico globale, promuovendo un futuro di prosperità condivisa. È per questo che la nostra Banca e la Fondazione si sono date come missione comune quella di sviluppare questo potenziale. UniCredit Foundation si impegna a fornire agli studenti gli strumenti essenziali per costruire un futuro migliore per loro stessi, per le loro comunità e per il nostro continente. Insieme a Teach For All, promuoveremo un'istruzione equa in sei regioni in cui opera UniCredit, alimentando la leadership collettiva dei giovani e, a lungo termine, guidando la trasformazione della società".

“Questa partnership permetterà a Teach For Italy di moltiplicare il suo impatto sul sistema educativo italiano. Grazie ad UniCredit Foundation, infatti, Teach For Italy riuscirà ad essere presente in un minimo di 100 scuole in contesti di povertà educativa in tutta Italia entro il 2025-26, tramite la selezione, formazione e l’accompagnamento di un minimo di 120 docenti fellows all’anno. Giovani talenti, altamente formati, che nel breve periodo lavoreranno per trasformare i risultati didattici e le opportunità degli studenti più bisognosi del nostro paese, mentre nel lungo periodo diventeranno agenti del cambiamento all’interno del sistema scolastico italiano”, ha sottolineato Andrea Pastorelli, CEO di Teach For Italy.

La partnership tra UniCredit Foundation e Teach For All rappresenta un passo significativo verso l'obiettivo di garantire a tutti i giovani europei l'accesso a un'istruzione di qualità e un futuro migliore. Questo impegno sottolinea inoltre il ruolo centrale di UniCredit Foundation all'interno della più ampia strategia sociale della banca, che ha visto il gruppo emettere un volume totale di circa 8 miliardi di euro in finanziamenti sociali attraverso microcredito, impact financing e prestiti alle aree svantaggiate.

Tutto rientra nel quadro di un importo totale di emissioni ESG per l'esercizio 2022 e i primi 9 mesi del 2023 di circa 80 miliardi. Nel 2022, il Gruppo UniCredit ha investito un totale di 36,5 milioni di euro in iniziative sociali e filantropiche, di cui 8 milioni sono stati destinati proprio a istruzione e giovani.

Le dichiarazioni di Andrea Orcel, Presidente di UniCredit Foundation, alla conferenza stampa di lancio della partnership con Teach For All

La nuova partnership tra UniCredit Foundation e Teach For All trova le sue fondamenta nella forte relazione tra il network e il Gruppo UniCredit, che, istituita per la prima volta nel 2022, con un investimento di circa 2 milioni di euro, ha avuto un impatto profondo sull'istruzione dei giovani in tutta Europa. In un solo anno sono stati formati con successo 592 insegnanti all'interno della rete Teach For All in Europa, migliorando le esperienze educative di oltre 40.600 studenti in tutto il continente.

“UniCredit Foundation e Teach for All sono orgogliosi di annunciare la seconda fase della nostra partnership paneuropea: seconda fase che si baserà su quanto già realizzato nell'ultimo anno e mezzo, e si spingerà ancora più in là per potenziare le comunità nei sei Paesi in cui operiamo. L'Europa sta affrontando sfide senza precedenti e con la crescente pressione su persone, famiglie e imprese, il nostro ruolo di banca non è mai stato così importante”, ha affermato Andrea Orcel, Presidente di UniCredit Foundation, nel corso della prima conferenza pan-Europea realizzata dal Gruppo, sottolineando la responsabilità della Banca nei confronti delle comunità e dei giovani, futuri leader di questo continente.

“Non c'è nulla di più importante dell'istruzione dei nostri giovani per garantire il successo dell'Europa di domani”, ha proseguito Orcel. L'UNICEF ha infatti riferito che le disuguaglianze educative in Europa e in Asia centrale si sono aggravate a causa della pandemia COVID-19, che ha visto la chiusura delle scuole per 63 milioni di studenti. I sistemi scolastici in tutta Europa continuano a essere sotto pressione e molti hanno difficoltà a reclutare e trattenere gli insegnanti a causa di condizioni di lavoro non sempre competitive.

“La Romania, uno dei territori di UniCredit supportati dalla partnership TFA, ha un tasso particolarmente elevato di abbandono della scuola primaria, con il 12% dei ragazzi e il 13% delle ragazze che abbandonano gli studi”, ha ricordato Orcel. In tutta Europa l'11,1% dei giovani uomini e l'8% delle giovani donne abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione. Anche in Italia questo è un problema: “L'abbandono precoce degli studi ha conseguenze che si protraggono per tutta la vita, in quanto preclude opportunità di lavoro che possono portare a una riduzione dei guadagni potenziali, a una compromissione della salute mentale e all'esclusione sociale”.

“Sappiamo che in Europa possiamo fare meglio di così. Noi di UniCredit crediamo di non poter stare a guardare mentre la prossima generazione non riesce a sfruttare il suo enorme potenziale. Per questo motivo, sosteniamo la formazione degli insegnanti e li dotiamo degli strumenti giusti per essere i migliori educatori possibili”, ha dichiarato il Presidente di UniCredit Foundation. “Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione con Teach for All, perchè riflette la nostra convinzione che le banche debbano andare oltre il sostegno finanziario e fornire alle comunità le leve per il progresso”.

Ad oggi, Teach For All ha aiutato più di 300.000 studenti in Europa, coinvolgendo più di 4.000 insegnanti nei loro programmi e vedendo più di 9.000 ex allievi andare a lavorare nel campo dell'istruzione, delle politiche pubbliche e dell'innovazione sociale: si tratta di risultati estremamente significativi. La partnership con UniCredit Foundation punta a sfruttare la presenza di in tutta Europa al fine di raggiungere le comunità più svantaggiate e renderle in grado di re-immaginare i propri sistemi educativi.

“Il nostro obiettivo è offrire questo supporto e fornire agli insegnanti le leve necessarie per aiutarli a promuovere, anno dopo anno, un'istruzione di alta qualità e un ambiente scolastico più inclusivo. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo utilizzando un approccio su più fronti. In primo luogo, UniCredit Foundation donerà a Teach for All circa cinque milioni e mezzo di euro, che serviranno a finanziare le attività dell'anno scolastico 2023-2026 e a potenziare i loro sforzi per fornire un'istruzione di qualità agli studenti di tutto il continente”, ha aggiunto Orcel.

Inoltre, UniCredit Foundation sosterrà Teach For All coinvolgendo i propri dipendenti in questo progetto attraverso conferenze e workshop, che offriranno agli educatori eccellenti opportunità di condividere esperienze e competenze. Tutto ciò contribuirà a massimizzare l'impatto di Teach For All e a garantire che gli studenti europei ricevano un'esperienza educativa davvero trasformativa, che consenta loro di realizzare il proprio potenziale.

“Oltre all'Italia e all'Austria, un altro dei nostri Paesi chiave, vogliamo raggiungere una maggiore uguaglianza nelle scuole medie ed elementari nelle aree urbane che soffrono di un elevato divario in termini di conseguimento di risultati. In Bulgaria il programma ‘Scuole modello’ di Teach For All continuerà a concentrarsi sulla trasformazione delle scuole in tutto il Paese per ridurre le disuguaglianze educative. In Germania, Teach Deutschland sta attualmente raggiungendo più di 84.000 studenti. Grazie al nostro sostegno, questo numero aumenterà in modo significativo”, ha concluso Andrea Orcel.