Unicredit, il CEO Andrea Orcel premiato "INSEADER of the Year 2024"

Unicredit, l'AD Andrea Orcel è la personalità più influente tra gli ex studenti dell’INSEAD nel 2024

Andrea Orcel, CEO del Gruppo UniCredit, è stato premiato con il titolo di "INSEADER of the Year 2024" per l’Italia, un riconoscimento che celebra la personalità più influente tra gli ex studenti dell’INSEAD. Questa prestigiosa business school, con sede a Fontainebleau in Francia e campus a Singapore, Abu Dhabi e San Francisco, è riconosciuta per la sua eccellenza accademica.

Il titolo è stato conferito a Orcel con la seguente motivazione: “per la visione, la leadership e il percorso professionale straordinario che hanno significativamente influenzato il settore bancario internazionale. Con la sua guida, ha affrontato sfide complesse, promuovendo innovazione ed eccellenza in uno dei maggiori istituti bancari europei”.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Milano, durante un evento organizzato dall’Associazione Italiana Alumni dell’INSEAD. Oltre a celebrare il traguardo di Orcel, l’incontro aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare una borsa di studio MBA destinata a un giovane talento italiano.

Andrea Orcel, attualmente alla guida di UniCredit come Group CEO, è impegnato in un processo di profonda digitalizzazione e semplificazione della banca, mantenendo un costante focus sulla centralità del cliente. Considerato uno dei maggiori esperti del settore bancario europeo, Orcel vanta un’impressionante carriera in ruoli di vertice presso alcune delle più importanti istituzioni finanziarie a livello globale. Nel corso della sua esperienza come senior investment banker, ha giocato un ruolo chiave in numerose fusioni, acquisizioni e transazioni di mercato tra le più innovative e complesse a livello internazionale.