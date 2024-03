UniCredit presenta Uni Sonos alla Milano Design Week 2024

UniCredit annuncia la partecipazione alla Milano Design Week 2024 con il progetto Uni Sonos

UniCredit ha annunciato la partecipazione alla Milano Design Week 2024, con un progetto ideato in collaborazione con Arena di Verona e Studiopepe: Uni Sonos. Presentando un’inedita collezione di incredibili costumi di Aida, creati per il 100esimo Festival dell'Opera all'Arena di Verona nel 2023 da Stefano Poda, l'installazione è un traguardo che unisce il mondo della finanza e del design celebrando l'empowerment femminile, la diversità e la creatività.

Questa prestigiosa collaborazione nasce dal concetto di "Uni Sono", dove voci, timbri e caratteri diversi si uniscono per risuonare alla stessa frequenza e tonalità, trasmettendo un messaggio collettivo di unità e forza e riflettendo i valori che permeano UniCredit e Studiopepe: unione e supporto. Uni Sonos è il prodotto di due istituzioni che lavorano insieme completandosi: l’'approccio al design straordinario e innovativo di Studiopepe si allinea perfettamente all'impegno di UniCredit in campi come l'eccellenza, il pensiero innovativo e l'azione per il cambiamento.

Il progetto rafforza inoltre la partnership di lungo termine che UniCredit porta avanti con la Fondazione Arena di Verona, l'unica fondazione lirica italiana diretta da una donna, Cecilia Gasdia, attualmente al suo secondo mandato. Uni Sonos riunisce il meglio della creatività femminile e della cultura, in un contesto unico, che ricrea la magia dell'Arena stessa presentando una moderna struttura a forma di anfiteatro che funge sia da palcoscenico per le performance, sia da spazio di incontro comune. Le sue forme curve invitano ed incoraggiano all'esplorazione e al piacere della scoperta. L'Auditorium ospiterà anche dei Talks, riunendo opinion leader e innovatori con l’obiettivo di approfondire argomenti legati alla cultura italiana, alle tendenze sociali e al design aspirazionale.

Andrea Orcel, CEO del Gruppo UniCredit, ha dichiarato: "UniCredit è orgogliosa di fare il suo debutto alla Milano Design Week 2024, un evento rinomato e storico, simbolo della capacità creativa italiana e internazionale. Uni Sonos incarna l’impegno di UniCredit nell'empowerment femminile, nell'equità e nell'inclusione, attraverso la creazione di un’installazione e di performance ideate da innovative designers italiane. Siamo onorati di collaborare con Studiopepe, celebrando una partnership che fornisce una piattaforma capace di mettere in mostra il lavoro di queste talentuose donne designers. Questo evento testimonia che la crescita inclusiva e sostenibile, guidando le comunità verso il progresso e sbloccando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone, è al centro del nostro impegno quotidiano verso tutti i nostri stakeholder".

Durante la Design Week di Milano, i visitatori potranno vivere, la forza della voce e della coesione attraverso una serie di affascinanti performance che si terranno nel luogo in cui verrà realizzata l’installazione, nella sede di UniCredit in Via Borromei. Queste performance serali dal forte impatto creeranno un'esperienza unica e coinvolgente che vuole sottolineare l'importanza dell'integrazione e della solidarietà. Durante il giorno, i visitatori sono invitati a prendere attivamente parte all’installazione registrando le proprie voci; queste ultime verranno poi trasformate in una suggestiva sinfonia, diventando parte del patrimonio artistico di UniCredit. Questo elemento interattivo che caratterizza il progetto sottolinea l'importanza della creatività e dell'interazione nel plasmare un mondo che sia più equo e sostenibile.

Uni Sonos celebra i valori condivisi e l'impegno di UniCredit nel superare i limiti della creatività promuovendo al contempo l’empowerment femminile.