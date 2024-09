UniCredit rinnova la partnership con la Filarmonica della Scala per la stagione 2025

UniCredit e Filarmonica della Scala insieme per la stagione 2025. Oltre vent'anni di sostegno alla cultura

UniCredit è orgogliosa di annunciare il rinnovo della sua partnership come Main Partner della Filarmonica della Scala per la stagione concertistica 2025, un impegno che segna oltre vent'anni di collaborazione. Questo rinnovo riflette la dedizione dell'istituto bancario nella promozione dell'arte e della cultura, elementi essenziali per l'istruzione e la crescita delle nuove generazioni.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, ha commentato: "La Filarmonica della Scala è da tempo un simbolo di eccellenza e passione musicale e un patrimonio di inestimabile valore. Crediamo fermamente che un'istituzione finanziaria responsabile come UniCredit debba sostenere il tessuto culturale e sociale degli ambienti in cui operiamo, ed è per questo che abbiamo rafforzato il nostro impegno nel sociale e nella cultura, per uno sviluppo sostenibile delle nostre comunità. Siamo orgogliosamente Main Partner di Filarmonica della Scala da oltre vent’anni, e siamo lieti di continuare questa collaborazione che incarna i valori fondamentali di UniCredit".

Anche per il 2025, UniCredit sosterrà la Filarmonica della Scala con una serie di progetti e attività destinati a migliorare la qualità della vita nelle comunità in cui è presente. Tra le iniziative previste, le "Prove Aperte" offriranno al pubblico la possibilità di assistere alle prove generali dei concerti, contribuendo al contempo a cause filantropiche. Questo progetto rappresenta una fusione tra il piacere della musica e il sostegno al benessere collettivo. Il progetto "Sound, Music!", molto apprezzato, continuerà a diffondere la passione per la musica tra i giovani, stimolando la loro creatività e talento.

UniCredit investirà anche nella formazione di giovani musicisti attraverso borse di studio, offrendo loro l'opportunità di affinare le proprie abilità e mantenere viva l’eccellenza musicale italiana. Una novità per l'edizione 2024 è l’UniCredit Award, un riconoscimento economico di 1000 euro destinato al più giovane musicista ammesso alla prova finale del 4 dicembre 2024. Inoltre, la Filarmonica della Scala proseguirà con il tradizionale "Concerto per Milano" in Piazza Duomo, trasformando il cuore di Milano in un palcoscenico di emozioni, e con tournée internazionali che porteranno l’eccellenza musicale italiana sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.