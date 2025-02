UniCredit e SACE supportano il piano di crescita internazionale di Ars Tech

UniCredit e SACE finanziano con 10 milioni di euro la crescita internazionale di Ars Tech nel settore automotive

UniCredit ha erogato un finanziamento di 10 milioni di euro della durata di sei anni, finalizzato al sostegno degli investimenti previsti dal piano industriale di Ars Tech. Il finanziamento è stato assistito dalla Garanzia Futuro di SACE.

Ars Tech, azienda abruzzese con sede in provincia di Teramo, è uno dei principali player indipendenti specializzati nel design, progettazione e produzione di telai in materiali compositi. L'azienda opera nel mercato della componentistica automotive ed è leader nei due segmenti di nicchia ad elevatissima specializzazione: la produzione di telai monoscocca in carbonio per le autovetture da corsa nel settore Motorsport e per le auto sportive di lusso del segmento Hypercar.

“Siamo estremamente soddisfatti della fiducia che UniCredit e SACE hanno riposto in noi e della professionalità con cui il team della Banca ha gestito l’operazione di finanziamento. Questi fondi ci permetteranno di ampliare la nostra capacità produttiva attraverso l’industrializzazione di processi innovativi e brevettati, che consentono la realizzazione di un telaio in fibra di carbonio senza giunzioni né incollaggi. Questo approccio non solo riduce il peso e migliora la sicurezza dei veicoli, ma introduce anche un nuovo standard di efficienza e prestazioni nel settore. Inoltre, il nostro modello produttivo, basato su principi di economia circolare e sull’integrazione verticale dei materiali, garantisce ai nostri clienti componenti in fibra di carbonio altamente performanti. Questo ci permetterà anche di rendere la fibra di carbonio più accessibile nel mondo delle supercar, abbassandone la soglia di ingresso senza compromessi su qualità e innovazione. Il tutto con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Carlo Balucani, Presidente & CEO di Ars Tech.

“Con questo intervento ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita concreti e sostenibili. La sostenibilità è ormai un elemento cruciale per il successo competitivo a livello globale, e UniCredit è in prima linea per favorire la crescita economica, ambientale e sociale delle imprese italiane”, ha aggiunto Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.

Stefano Meneghel, Regional Manager Sales PMI Sud di SACE, ha commentato: “Siamo orgogliosi di avere supportato Ars Tech in questo ambizioso progetto di crescita internazionale grazie a Garanzia Futuro l’azienda avrà la possibilità di ampliare la propria capacità produttiva e introdurre innovazioni significative nel settore della componentistica automotive. SACE continuerà a essere al fianco delle imprese italiane nel loro percorso di crescita e competitività e a promuovere modelli di business sostenibile”.