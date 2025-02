UniCredit sostiene Edil San Felice con un Sustainability-Linked Bond da € 4 mln per la Transizione Sostenibile

UniCredit finanzia Edil San Felice con un Sustainability-Linked Bond da 4 milioni di euro per progetti di sostenibilità e innovazione energetica in Italia

Edil San Felice Società Benefit, primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato oggi l'emissione di un sustainability-linked bond del valore di 4.000.000,00 euro, della durata di cinque anni a partire dalla data di emissione. Il bond, non convertibile e sottoscrivibile esclusivamente da investitori qualificati, è stato emesso in linea con gli obiettivi di sostenibilità predefiniti.

Come comunicato in precedenza, il bond è stato interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, ciascuna con una quota del 50%. Il finanziamento sarà destinato a supportare il piano di investimenti del management di Edil San Felice per il periodo 2024-2027, con l'obiettivo di ampliare e migliorare i servizi offerti dalla Società.

In particolare, i fondi raccolti verranno utilizzati per finanziare progetti che favoriscano la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Tra le principali aree di investimento figurano l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica, la gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché l’acquisto di automezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per i cantieri, distribuiti su tutto il territorio italiano.

Il prestito obbligazionario presenta un tasso di interesse variabile, pari all'Euribor 3M più un margine di 1,3% annuo, da corrispondere in rate trimestrali posticipate. A partire dal terzo anno, il tasso di interesse potrà subire un incremento (step-up) o una diminuzione (step-down) di massimo 10 bps per anno, in base all’attestazione rilasciata da ECOVADIS. Inoltre, sono previste le consuete opzioni di rimborso anticipato: l’opzione call, che consente alla Società di rimborsare il prestito prima della scadenza, e l’opzione put, che offre agli obbligazionisti la possibilità di richiedere il rimborso anticipato in determinate condizioni.

Lorenzo Di Palma, CEO di Edil San Felice, ha commentato: “Siamo onorati che due istituti come UniCredit e Mediocredito Centrale abbiano deciso di riporre la loro fiducia nel nostro percorso di crescita. L’emissione di questo sustainability-linked bond rappresenta un passo significativo per migliorare ulteriormente le nostre performance di sostenibilità. Perseguire comportamenti responsabili e investire in progetti per ridurre l’impatto delle nostre attività sono priorità assolute per Edil San Felice, al fine di contribuire a proteggere il nostro pianeta e offrire valore a lungo termine ai nostri investitori”.

Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, ha aggiunto: “UniCredit è sempre in prima linea a supporto della crescita sostenibile delle imprese e siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione di Edil San Felice una forma di finanziamento alternativa come i minibond ESG per sostenere i loro progetti di investimento e innovazione sostenibile. UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi, confermando il proprio impegno a favore delle aziende del territorio”.

“Mediocredito Centrale si dimostra ancora una volta un’istituzione finanziaria a supporto delle imprese del Sud, perseguendo la propria missione di banca a capitale pubblico a sostegno di aziende come Edil San Felice, che utilizzano i proventi delle operazioni di finanza alternativa per sviluppare iniziative legate alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla gestione sostenibile delle risorse idriche”, ha concluso Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale.