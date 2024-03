UniCredit supporta la transizione green di ATAP, erogati €9,8 mln

UniCredit al fianco di A.T.A.P. con un finanziamento di 9,8 milioni di euro, l'obiettivo è la mobilità sostenibile

A.T.A.P., società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Biella, Vercelli e in parte della provincia di Torino, sta per intraprendere un'importante trasformazione verso la mobilità sostenibile. Grazie a un finanziamento di 9,8 milioni di euro fornito da UniCredit, il rinnovo del suo parco mezzi diventa una realtà concreta. L'operazione, che coinvolge un'anticipazione di contributi pubblici, principalmente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira alla sostituzione degli autobus a gasolio con mezzi elettrici e a metano. Questo investimento non solo supporta la transizione "green" di A.T.A.P., ma evidenzia anche la capacità di UniCredit di adattare le proprie soluzioni finanziarie alle esigenze specifiche delle aziende.

A.T.A.P. è una società partecipata dalle Province di Biella e Vercelli, dai Comuni di Biella e Vercelli, oltre che da altri Comuni e Unioni Montane del comprensorio. Il piano di interventi, da completare entro il 2025, prevede l'introduzione di 86 nuovi autobus nel territorio, di cui 18 elettrici e 45 a metano. Inoltre, saranno realizzati impianti di ricarica elettrica e di rifornimento metano per alimentare i mezzi. Finora, sono stati acquistati 31 mezzi, parte dei quali con fondi già disponibili. Il costo totale degli investimenti supera leggermente i 31 milioni di euro, di cui circa 23 milioni provenienti da risorse pubbliche, principalmente dalla Regione Piemonte e dal Comune di Vercelli.

UniCredit ha erogato una linea di finanziamenti con una durata massima di 36 mesi, accelerando così la realizzazione degli interventi. Il piano di rimborso sarà correlato alla percezione dei contributi pubblici da parte dell'azienda. Si tratta di una delle prime operazioni di questo tipo in Italia nel campo del trasporto pubblico locale, in cui un istituto di credito privato anticipa ingenti risorse pubbliche a una società partecipata pubblica. Questa sinergia dimostra un impegno comune verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico della regione.

“Siamo orgogliosi di aver strutturato e in parte di aver già realizzato un Piano Investimenti così ambizioso. Mi piace sottolineare che è stato possibile anche grazie alla collaborazione con partner di primissimo piano a livello nazionale nel panorama finanziario e consulenziale” ha dichiarato l’ing. Vincenzo Ferraris, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.T.A.P..

Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di sostenere i piani di crescita di A.T.A.P., che segnano un passaggio importante per la società che si pone come un attore fondamentale nell’ambito del processo di sviluppo sostenibile della mobilità regionale. UniCredit oggi più che mai si propone come partner di riferimento per quelle dinamiche realtà che intendono portare avanti percorsi di crescita sostenibile, con benefici per le comunità e i territori in cui operano".

La realizzazione di questi interventi non solo migliorerà la qualità del trasporto pubblico, ma apporterà anche benefici al territorio, riducendo le emissioni inquinanti e di gas serra grazie ai nuovi mezzi meno inquinanti. UniCredit è stata assistita da Chiomenti, advisor legale esterno, e ha ricevuto consulenza da Sinloc MC, società specializzata in mediazione creditizia e gestione di risorse comunitarie, confermando così il sostegno a iniziative orientate verso una crescita sostenibile e responsabile.