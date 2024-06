UniCredit Youth America’s Cup: il trofeo esposto a Barcellona

UniCredit: il trofeo della Youth America’s Cup fa il suo debutto a Barcellona in attesa della competizione

UniCredit, Global Partner e Global Banking Partner della 37a America's Cup, supporterà la prossima generazione di talenti della vela alla terza edizione della Youth America's Cup. La collaborazione, che si basa su un impegno comune per liberare il potenziale dei giovani e promuovere lo sviluppo economico sostenibile, rappresenta un ulteriore importante successo per la banca commerciale paneuropea, che sostiene lo sviluppo giovanile anche tramite iniziative educative del suo braccio filantropico, UniCredit Foundation.

La UniCredit Youth America’s Cup si svolgerà dal 17 al 26 settembre a Barcellona e riunirà i giovani velisti più talentuosi del mondo, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che rappresentano i loro 12 paesi d'origine in un'emozionante regata che metterà alla prova il loro spirito di squadra, intuizione e leadership.

Il trofeo che spetterà al vincitore della competizione sarà esposto a Barcellona il 1° luglio insieme ai trofei dell'America's Cup, della Louis Vuitton Cup e della Puig's Women America's Cup. Lo straordinario trofeo, composto da argento e oro, pesante circa 13kg, alto 50cm e largo 60cm, è un simbolo importante della partnership tra UniCredit e la Youth America's Cup: un impegno condiviso, per dare empowerment ai giovani futuri leader, racchiuso nel design di un nodo, che rappresenta anche una collaborazione efficace, in cui i membri del team riconoscono i propri ruoli e si sfidano per eccellere, chiave del successo collettivo di una squadra sia nello sport sia nel settore bancario.

Il trofeo è stato progettato e realizzato a mano dal marchio londinese Thomas Lyte. Conosciuto come il più grande e prolifico designer e produttore di trofei sportivi d'élite al mondo, Thomas Lyte possiede un portafoglio che include numerosi trofei prestigiosi per eventi sportivi di rilievo. Inoltre, il marchio ha ricevuto un mandato reale come orafo e argentiere per la defunta regina Elisabetta II.