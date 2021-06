Unipol, la salute al centro per raggiungere gli obiettivi dell’agenda Onu 2030

Un momento di riflessione per ribadire l’interconnessione tra la Salute (Obiettivo 3) e gli altri 17 Obiettivi dell’Agenda Onu 2030, con particolare attenzione all’Obiettivo 10 (Disuguaglianze), ma altresì 1 (Sana Alimentazione), 4 (Educazione e Istruzione) e 11 (Città sostenibili).

È quanto emerge dall’evento in live streaming “Condividere per non dividere – La Salute è uguale per tutti” organizzato dal Gruppo Unipol, al quale hanno partecipato Roberto Speranza Ministro della Salute, Romina Boarini, Director of the OECD Centre for Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity (WISE), Carlo Cimbri, Group CEO Unipol, Giuseppe Costa, Professore Sanità Pubblica, Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino, Direttore SCaDU Servizio di Epidemiologia di riferimento regionale, ASL TO3 Piemonte e Marisa Parmigiani, Responsabile Sostenibilità Unipol.

L’intervento di apertura di Romina Boarini ha inquadrato a livello scientifico e internazionale la necessità di intervenire sistematicamente e globalmente su diversi fattori sociali (istruzione, alimentazione, condizioni di vita…) per migliorare le condizioni sanitarie di tutti i cittadini, non solo in fase di accesso ed erogazione della prestazione, ma soprattutto in materia di prevenzione e esposizione.

Giuseppe Costa ha declinato localmente la tematica con una serie di dati quantitativi rilevati da processi di ricerca pluriennali. Il Professore ha approfondito il tema con un focus sulla correlazione tra la perdita della salute e le cause sociali, evidenziando come la collocazione sociale influenza la condizione dei malati determinando perfino gli esiti della malattia.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso dell’evento, ha sottolineato come, in una fase in cui è stata superata quota 51 milioni di dosi di vaccini somministrati in Italia, occorra progettare il nuovo Ssn focalizzandosi sull'assistenza territoriale, che va necessariamente rafforzata a partire dall'assistenza domiciliare su cui saranno investiti quattro miliardi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In conclusione, per la ripartenza è necessario implementare un grande Patto-Paese che includa il Governo, le Regioni e i Comuni per tenere insieme la dimensione sanitaria e quella sociale ma anche, oltre a ordini, sindacati e associazioni, il mondo d’impresa.