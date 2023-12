UNIQLO annuncia l'apertura del secondo store Milano nella prossima primavera

UNIQLO rafforza la sua presenza in Italia con l’apertura del secondo store a Milano nella Primavera 2024

Il retailer globale di abbigliamento UNIQLO annuncia oggi l'apertura del suo secondo negozio a Milano in primavera 2024 in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere Portanuova. Con una superficie di vendita totale di oltre 800 metri quadrati su un unico piano, il nuovo negozio avrà nel suo assortimento le linee di abbigliamento per donna, uomo e bambino. La crescita della presenza sul mercato italiano è il passo naturale che UNIQLO ha intrapreso dopo il lancio iniziale in Italia nel settembre 2019 con il suo primo negozio in Piazza Cordusio. Il nuovo negozio di Milano segna il terzo punto vendita del marchio in Italia.

"Oggi è un momento importante per UNIQLO in Italia. Il nostro secondo negozio a Milano, il terzo in Italia, rappresenta uno dei prossimi passi per la crescita nell'importante mercato italiano. Il quartiere di Portanuova è diventato un simbolo della 'nuova Milano'. Il negozio affiancherà la nostra sede di Piazza Cordusio e ci darà l'opportunità di offrire il nostro LifeWear, abbigliamento creato dai nostri valori giapponesi di qualità, semplicità e longevità che aiuta a migliorare la vita quotidiana delle persone, a un nuovo tipo di cliente che forse non ha mai fatto acquisti da noi prima", ha dichiarato Mark Barnatovic, COO di UNIQLO Italia.



Situato nel cuore di Milano, nell'iconica piazza Gae Aulenti, UNIQLO Portanuova rappresenta un nuovo capitolo per il brand in Italia. Il design moderno dell'ingresso, realizzato in vetro satinato, si inserisce armoniosamente nell'ambiente circostante. Questo effetto di semitrasparenza, grazie anche all’utilizzo dell’illuminazione, riflette il concetto LifeWear di UNIQLO "simple made better", mentre le vetrine esporranno le ultime collezioni.