UNIQLO e INES DE LA FRESSANGE PARIS lanciano la collezione primavera-estate 24

UNIQLO e INES DE LA FRESSANGE PARIS presentano domani l'ultima collezione primavera-estate in partnership

UNIQLO ha annunciato oggi il lancio della tanto attesa collezione UNIQLO / INES DE LA FRESSANGE PARIS primavera/estate 2024, in programma per giovedì 11 aprile sia nei negozi fisici che online. Questa nuova linea incarna la filosofia del LifeWear di UNIQLO, celebrando lo stile parigino casual di Ines de la Fressange, una vera icona dello chic francese e un punto di riferimento di stile per le donne di tutto il mondo. La collezione Primavera/Estate 2024 segna la conclusione di una lunga collaborazione creativa avviata nel 2014, che nel corso degli ultimi dieci anni ha saputo tradurre l'inconfondibile allure francese in capi dallo stile universale, capaci di evocare la bellezza e la spensieratezza dello spirito femminile.

Questo ultimo capitolo mantiene l'atmosfera distintiva che ha caratterizzato la collezione fin dalla sua nascita, diventando ormai parte integrante della filosofia di Ines e offrendo il guardaroba perfetto per ogni donna. La collezione si distingue per il suo ritorno all'essenziale dello stile francese, riflettendo la predilezione di Ines per capi che offrono comfort e eleganza senza tempo. Tute in denim leggero e cotone, dalle texture morbide al tatto, si accostano a gonne in lino e cotone dalla silhouette vaporosa e a camicie classiche in cotone, incarnando l'essenza dei capi senza tempo amati da Ines.

Ines de la Fressange ha lavorato in stretta collaborazione con il team di design di UNIQLO per creare una collezione che catturi l'autentico spirito parigino, offrendo ai clienti l'opportunità di abbracciare lo stile iconico e senza tempo della moda francese. Con il lancio della collezione UNIQLO / INES DE LA FRESSANGE PARIS primavera/estate 2024, UNIQLO continua a dimostrare il suo impegno nel portare lo stile e la qualità accessibili a un pubblico globale, offrendo una collezione che incarna l'eleganza senza tempo e la raffinatezza dello chic francese.

Koji Yanai, Senior Executive Officer di Fast Retailing Group, ha commentato: "L'inizio della nostra collaborazione con Ines-san è stato un evento fatidico. Tutto è cominciato quando ho scoperto una frase in uno dei suoi libri o interviste in cui diceva 'Uniqlo è il mio brand preferito'. La collaborazione è durata 10 anni ed è la più lunga nella storia di Uniqlo. Nel corso della nostra partnership, Ines-san ha continuato a esprimere un estro che rappresenta lo chic francese ed è sinonimo del suo stile personale, semplice e chic, ma che non dimentica mai di essere anche giocoso. Questo credo sia dovuto al suo stile di vita semplice e positivo: una persona intelligente, diretta e sempre sorridente. Sono certo che i nostri clienti apprezzeranno la nostra ultima collezione in collaborazione. Ines-san, grazie per questi meravigliosi 10 anni di lavoro insieme".