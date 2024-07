Universitas Mercatorum, San Raffaele Roma e Sole 24 ORE Formazione insieme per innovare i percorsi di studio

Universitas Mercatorum in partnership con Sole 24 Ore Formazione e San Raffaele Roma per la formazione dei leader del futuro

Introdurre nuove offerte accademiche all’avanguardia e master innovativi in ambito manageriale e sportivo. È questo l’obiettivo della nuova partnership tra Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di Commercio, San Raffaele Roma e Sole 24 ORE Formazione, la scuola di formazione manageriale de Il Sole 24 Ore. Questa collaborazione arricchisce i piani di studio di alcuni corsi di laurea dei due atenei per il nuovo anno accademico 2024/2025, aggiungendosi all’offerta formativa post lauream già attiva rappresentata da sette master sviluppati congiuntamente tra Sole 24 ORE Formazione e Universitas Mercatorum.

"Continuiamo a innovare ascoltando le reali esigenze del mercato, con l’obiettivo di formare professionisti dalle competenze cross settoriali", ha commentato Fabio Vaccarono, AD di Multiversity. "Questa sinergia è un valore aggiunto nell’ambito della nostra proposta formativa e per il successo professionale dei nostri studenti".

Ernaldo Minella, Direttore Generale Servizi Professionali e Formazione del Gruppo 24 ORE, ha dichiarato: "Contribuire alla formazione dei futuri leader nel panorama aziendale e pubblico è l'obiettivo con cui è nata Sole 24 ORE Formazione. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di mettere al servizio degli studenti le competenze e l’elevata professionalità garantite dal brand Sole 24 Ore della nostra scuola di formazione".

Le nuove offerte accademiche includono corsi di laurea in Gestione d'Impresa, Management e Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione Sportiva, che prepareranno professionisti altamente competitivi per i settori dell'impresa, della gestione sportiva e dell'amministrazione pubblica e privata. L'apporto degli esperti di Sole 24 ORE Formazione e dei giornalisti del Gruppo 24 ORE rafforzerà i curricula, offrendo conoscenze specialistiche e un approccio pratico volto a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.

"Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nell'offrire programmi accademici progettati per preparare le figure professionali più ricercate dal settore imprenditoriale italiano, anche grazie a conoscenze interdisciplinari in materie cruciali per il management e l’innovazione. I percorsi di studio offrono inoltre la possibilità di seguire stage all’estero avvalendosi della collaborazione della rete internazionale delle Camere di Commercio italiane all’estero", ha commentato Giovanni Cannata, Rettore di Universitas Mercatorum.

"Siamo lieti di partecipare a questa sinergia educativa che ci permette di valorizzare ulteriormente il nostro impegno nella formazione sportiva e manageriale. La combinazione delle nostre competenze con quelle di Sole 24 ORE Formazione ci consente di creare un'offerta formativa unica nel suo genere", ha concluso Vilberto Stocchi, Rettore del San Raffaele Roma.

I corsi di laurea offerti includono il Corso di Laurea triennale in Gestione di Impresa, nato dalla collaborazione tra Sole 24 ORE Formazione e Universitas Mercatorum, e il Corso di Laurea magistrale in Management, sempre frutto della stessa collaborazione. Questi programmi sono ideati per formare professionisti capaci di comprendere strategie e processi decisionali economici e finanziari, arricchiti da testimonianze di esperti e dalla partecipazione di giornalisti e professionisti del Sole 24 Ore.

Il Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione con indirizzo “Amministrazioni, Professioni ed Organizzazioni Sportive” di San Raffaele Roma integra discipline giuridiche, economiche, politologiche e sociologiche, preparando professionisti nel settore sportivo a ruoli di consulenti e manager con competenze specialistiche. Mercatorum, in partnership con Sole 24 ORE Formazione, offre inoltre sette nuovi master di primo e secondo livello già disponibili per l'iscrizione, coprendo ambiti come HR Manager & Digital Skills, Organizzazione e Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Psicologia Organizzativa e delle Istituzioni, Diritto Tributario, Politiche Internazionali ed Economia, Amministrazione delle Imprese e Management Aziendale.