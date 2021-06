WeCosmoprof: 10 giorni dedicati alla rinascita dell'industria cosmetica

DIBI MILANO Time of Ritual

Da lunedì 7 giugno iniziano le attività di WeCOSMOPROF International: fino al 18 giugno, grazie a innovative tecnologie di match-making, oltre 650 aziende provenienti da 40 paesi potranno interagire con più di 20.000 operatori internazionali provenienti da Asia, Europa, Americhe, Australasia, Middle East, Africa e Oceania. Per 10 giorni, aziende, operatori, distributori, retailer e compratori internazionali saranno impegnati a tempo pieno in attività di networking e aggiornamento, alla ricerca delle novità di tutti i comparti dell’industria: Profumeria e Cosmesi, Estetica e Spa, Hair, Nail, Green e Naturale, produttori e fornitori di servizi della filiera produttiva.

WeCOSMOPROF International è una piattaforma che coinvolge l’intera community internazionale, grazie alla sinergia di tutti gli eventi fieristici della piattaforma - Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof Asia, Cosmoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof CBE Asean – e alla collaborazione di 13 collettive nazionali: Brasile, Cina, Corea, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Spagna, Svizzera, UK e Ungheria. Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Italian Trade Agency, in collaborazione con Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche, l’evento è una vetrina dell’eccellenza del Made in Italy su scala globale, con oltre 230 aziende italiane coinvolte nell’iniziativa. La Corea, uno dei paesi più rappresentati a WeCOSMOPROF International e trend setter riconosciuta a livello globale, presenta 102 aziende, grazie al supporto di KOTRA - Korea TradeInvestment Promotion Agency.

WeCOSMOPROF International risponde alle esigenze di tutti gli operatori, da chi cerca nuovi partner commerciali a chi è interessato alle nuove tendenze e agli sviluppi del mercato cosmetico. Il software di matchmaking Cosmoprof My Match consente ai professionisti del settore di sviluppare il proprio business grazie ad una piattaforma interattiva e multilingue, altamente personalizzabile e attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A partire dal 2 giugno sono stati prenotati più di 10.000 incontri online sulla piattaforma. In contemporanea, l’evento offre un programma di tavole rotonde, appuntamenti di formazione e iniziative speciali, con oltre 20 webinar e la partecipazione di più di 80 esperti internazionali. Saranno loro ad ispirare operatori e professionisti con la loro visione dell’evoluzione dell’industria, le loro esperienze e la loro creatività.

“Stiamo lavorando attivamente per tornare presto alle fiere in presenza; nel frattempo, continuiamo a supportare aziende e operatori con servizi digitali sempre più innovativi. WeCOSMOPROF International è oggi lo strumento di business più performante per ristabilire la necessaria interazione tra domanda e offerta,” dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Consigliere di Amministrazione di BolognaFiere Cosmoprof.

“Grazie all’esperienza maturata nel corso dei nostri eventi internazionali e alla stretta relazione con i più importanti player del settore in America, EMEA e Asia-Pacific, siamo certi che con WeCOSMOPROF International daremo un notevole supporto alla nostra beauty community nel mondo”, sottolinea David Bondi, Senior Vice President – Asia Informa Markets e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd.