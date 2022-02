Yamamay, accordo con Etoile Group per sviluppo nel mercato arabo

Yamamay firma un nuovo accordo distributivo per il mercato degli Emirati Arabi con Etoile Group

Yamamay ha appena siglato un nuovo accordo distributivo con Etoile Group, partner strategico nell’ottica di un ampliamento nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. Nei prossimi cinque anni Etoile Group si occuperà, oltre che della completa gestione locale del brand per i punti vendita già esistenti presso Dubai Mall e Marina Mall, di un vero e proprio piano di sviluppo che interesserà tutta l’area degli Emirati Arabi e che prevederà l’apertura di altri cinque punti vendita entro il 2023. Etoile, inoltre, si occuperà anche dello sviluppo del brand nel mercato dell’Arabia Saudita.

“Abbiamo aperto il primo negozio a Dubai nel 2018 presso Dubai Marina Mall, a cui è seguita, nel 2019, l’apertura presso Dubai Mall, il più grande shopping center del mondo - ha commentato Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay e Carpisa -. La partnership con Etoile Group, realtà ampiamente consolidata nel mercato, è un’ulteriore conferma del nostro interesse per quest’area. Desideriamo infatti che il nostro brand diventi sempre più forte e conosciuto anche qui: per questo abbiamo deciso di continuare ad investire affidandoci all’esperienza e alla professionalità di questo grande Gruppo. Questa collaborazione inizia in un momento molto strategico sia perché siamo in una fase di ripresa dei viaggi internazionali sia perché, grazie anche all’Expo 2020 Dubai, quest’area sta godendo di grande visibilità internazionale”.