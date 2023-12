YCCS: Recordati nominato delegato in rappresentanza delle attività sportive

Yacht Club Costa Smeralda: Andrea Recordati nominato delegato in rappresentanza delle attività sportive della società

A seguito delle dimissioni del Commodoro Michael Illbruck per motivi personali, il Consiglio Direttivo dello YCCS ha nominato il Consigliere Andrea Recordati come delegato per tutte le attività di rappresentanza nel settore sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda. Recordati ricoprirà un ruolo istituzionale di riferimento, a supporto del Direttore Sportivo, in attesa che venga nominato il prossimo Commodoro dello YCCS, in occasione della Assemblea Sociale ad agosto 2024.

Andrea Recordati è socio ordinario dello YCCS da 25 anni e fa parte del Consiglio Direttivo del Club dal 2005. Grande appassionato di vela, in passato ha partecipato a molte regate nazionali ed internazionali conseguendo importanti risultati. Lo scorso anno è tornato sui campi di regata con Bullitt, uno dei più recenti yacht a vela prodotti da Wally e proprio qualche settimana fa ha conseguito uno storico risultato, conquistando la vittoria della Rolex Middle Sea Race.

“Sono onorato del ruolo affidatomi dal Consiglio Direttivo dello YCCS. Tengo in particolar modo al Club per cui mi sono sentito di offrire senza remore la mia disponibilità e il mio impegno per i prossimi mesi, in attesa che venga eletto il prossimo Commodoro", ha dichiarato Andrea Recordati. Lo YCCS ringrazia Michael Illbruck per l’impegno profuso nei suoi 3 anni di mandato.