BMW ad Auto China 2024 svela le nuove Serie 4 e i4

La BMW Serie 4 e la BMW i4 si rinnovano completamente, introducendo significativi aggiornamenti sia in termini di design che di tecnologia.

Con la BMW i4, il marchio tedesco punta decisamente verso un futuro a zero emissioni, offrendo una nuova variante con trazione integrale completamente elettrica. Allo stesso tempo, la BMW Serie 4 Gran Coupé mantiene la sua proposta di motori a combustione, tutti ora equipaggiati con il cambio Steptronic Sport a otto rapporti.

Estetica raffinata e innovativa

Il design esterno delle nuove BMW si caratterizza per una griglia frontale rinnovata e una gamma di verniciature esterne allargata, con l'aggiunta dei colori New Cape York metallizzato e Fire Red metallizzato. I fari LED adattivi presentano una nuova struttura e animazioni luminose avanzate, mentre opzioni come il pacchetto M Sport e i modelli M Performance offrono dettagli distintivi quali elementi del diffusore in Black high-gloss e terminali di scarico più larghi.

Interni di alta qualità e personalizzabili

All'interno, la BMW Serie 4 e la i4 vantano un ambiente premium con innovazioni come il BMW Curved Display e nuovi volanti di design. I sedili sportivi in Sensatec perforato sono standard, con la possibilità di optare per rivestimenti in pelle Vernasca di alta qualità. La digitalizzazione è enfatizzata da un pannello strumenti semplificato e un sistema di controllo touch per la climatizzazione e il riscaldamento.

Tecnologia avanzata per la connettività e la sicurezza

La dotazione tecnologica è all'avanguardia: il sistema iDrive è aggiornato per una maggiore intuitività e comprende funzionalità avanzate di navigazione e assistenza alla guida. La sicurezza è garantita da sistemi come l'avviso di collisione anteriore e l'assistente al parcheggio. La connettività è migliorata con l'integrazione di standard 5G e possibilità di pagamenti digitali direttamente dal veicolo.

Prestazioni e sostenibilità

Le performance non sono da meno, con la BMW i4 che offre fino a 548 chilometri di autonomia nella sua variante xDrive40. Tutte le varianti della i4 sono ora adatte alla ricarica ottimizzata, inclusa quella solare. Anche i modelli a combustione non restano indietro, beneficiando di tecnologie mild hybrid per un impatto ambientale ridotto.

La nuova BMW Serie 4 e la BMW i4 rappresentano una fusione impeccabile di eleganza sportiva, innovazione tecnologica e impegno verso la sostenibilità, confermando l'ambizione di BMW di guidare il cambiamento nel segmento delle auto premium di medie dimensioni.