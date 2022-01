Zani (Tendercapital): “Risorse Pnrr essenziali per accelerare la crescita

“La riapertura dei mercati, la ripartenza dell’economia e l’allentamento delle restrizioni hanno caratterizzato l’anno appena trascorso nonostante i timori per il diffondersi di nuove varianti del virus Sars-CoV-2.

La pandemia continuerà ad influenzare le scelte dei risparmiatori anche nel corso del 2022 sebbene le previsioni condivise dagli investitori siano cautamente ottimistiche considerata l’intensificazione della campagna di vaccinazione a livello internazionale”. Lo ha dichiarato Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management. “Fra i principali fattori di rischio per l’economia, preoccupa l'incremento dei prezzi delle materie prime e la crescita dell'inflazione che rimarrà oltre il 2% nell'Eurozona per la maggior parte del 2022, come rileva il Bollettino economico della BCE. L’aumento dei prezzi appare molto più pronunciato negli Stati Uniti che hanno chiuso il 2021 con un’inflazione pari al 7%, il livello più alto dal 1982. Secondo le banche centrali siamo in presenza di un fenomeno transitorio che, tuttavia, occorre monitorare con attenzione. L’auspicio - prosegue Zani - è che non si arrivi ad un’immediata stretta delle politiche espansive finora determinanti nell’accelerare la ripresa. In questa fase, infatti, gli investimenti pubblico-privati supportati dalle istituzioni svolgono un ruolo essenziale. Tale processo di transizione in atto, peraltro, potrebbe offrire nuove opportunità per costruire ritorni di lungo termine per gli investitori. Per l’Italia in particolare, il 2022 è uno snodo cruciale considerato il cronoprogramma delle riforme e delle misure attuative previste nell’ambito del Pnrr: 102 fra traguardi e obiettivi per complessivi 46 miliardi di euro. Risorse senza precedenti che - conclude Zani - rappresentano un’occasione preziosa per rilanciare la crescita e lo sviluppo del Paese”.