Zurich Bank: Alessandro Ferretti nominato nuovo Head of Investment Products

Zurich Bank: annunciata la nomina di Alessandro Ferretti come nuovo Head of Investment Products

Zurich Bank ha annunciato l'ingresso di Alessandro Ferretti nel ruolo di Head of Investment Products all'interno della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, guidata da Maurizio Ceron. Questa nomina evidenzia il costante impegno della banca nell'attrarre professionisti di alto livello, con l'obiettivo di rafforzare e far crescere ulteriormente la propria offerta focalizzata sulla soddisfazione delle molteplici esigenze della clientela.

Con un'esperienza di oltre 25 anni nel settore bancario e finanziario, Alessandro Ferretti porta con sé una vasta competenza e una profonda conoscenza del mercato e dei prodotti finanziari. Prima di unirsi a Zurich Bank, Ferretti ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso Deutsche Bank, tra cui Managing Director-Head of CIO, Product Platform and Sustainable Solutions International Private Bank Italy. In questo ruolo, ha guidato con successo la strategia, lo sviluppo e l’implementazione di prodotti di investimento, contribuendo significativamente alla trasformazione e alla performance della banca.

La carriera di Ferretti è stata caratterizzata da un forte impegno nello sviluppo di prodotti finanziari innovativi e soluzioni di investimento sostenibili, oltre che dalla capacità di integrare linee guida ESG nei processi di advisory e di investimento. Inoltre, Alessandro ha avuto un ruolo cruciale nell'espansione delle attività di Wealth Management in mercati nazionali e internazionali, gestendo portafogli di clienti HNW e UHNW e coordinando team di Investment Manager e Specialisti di Prodotto in diversi Paesi europei.

Maurizio Ceron, Responsabile della Direzione Private & Wealth Management di Zurich Bank, ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Alessandro Ferretti nel nostro team. La sua vasta esperienza e la visione strategica saranno cruciali per consolidare ulteriormente la nostra posizione nel segmento del Wealth Management. L'arrivo di Alessandro segna un ulteriore progresso nella strategia di crescita di Zurich Bank, che si impegna costantemente a reclutare talenti di eccellenza per migliorare la qualità e la varietà dei servizi offerti ai clienti”.

L’arrivo di Alessandro Ferretti in Zurich Bank si inserisce nel più ampio percorso di crescita della banca, che ha visto un ulteriore impulso strategico nella recente costituzione della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, affidata alla guida di Maurizio Ceron. Con un team di 15 professionisti, la nuova Direzione è nata con l’obiettivo di offrire un modello di consulenza patrimoniale evoluta, che pone la clientela Private & Wealth al centro di un ecosistema di servizi finanziari, assicurativi ed extra-finanziari su misura, rispondendo alle esigenze di una clientela sofisticata e di alto standing tramite soluzioni di investimento altamente avanzate e personalizzate.