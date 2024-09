Zurich Bank e Finnat Fiduciaria, siglata nuova partnership strategica

Zurich Bank, al via nuova collaborazione strategica con Finnat Fiduciaria

Zurich Bank annuncia una nuova partnership con Finnat Fiduciaria (Gruppo Banca Finnat) nell’ambito dei servizi fiduciari. L’accordo con Finnat Fiduciaria, che dal 1986 svolge attività di amministrazione fiduciaria, pianificazione patrimoniale, passaggi generazionali e amministrazione di trusts, consente ai clienti di Zurich Bank di beneficiare di un ecosistema ancora più capillare di servizi evoluti e soluzioni su misura orientate alla consulenza patrimoniale, capaci di rispondere alle esigenze più variegate in ambito di protezione patrimoniale.

L’offerta della rete di consulenti finanziari di Zurich Bank si potenzia grazie all’expertise di Finnat Fiduciaria, che mette a disposizione dei clienti della Banca un’ampia gamma di servizi fiduciari altamente personalizzati e completi, con l’obiettivo di accompagnare i clienti della rete in ogni fase del ciclo di vita del patrimonio, a partire dalla pianificazione e protezione, fino alla consulenza successoria e generazionale.

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, ha commentato: "A due anni dalla nascita di Zurich Bank siamo orgogliosi del percorso intrapreso e dell’impegno messo in campo per rendere l’offerta della nostra rete sempre più evoluta e sofisticata, forti delle profonde competenze dei nostri oltre 1.000 consulenti finanziari. In quest’ottica, la collaborazione con Finnat Fiduciaria ci consente di proseguire nell’obiettivo che ci vede impegnati ad offrire ai nostri clienti servizi di consulenza completi e adatti ad ogni tipo di esigenza".

"Siamo felici di avviare questa partnership con Zurich Bank, importante rete di consulenza finanziaria consolidata nel mercato italiano. Questa collaborazione ci permette di ampliare la nostra offerta di servizi fiduciari e di fornire ai clienti di Zurich Bank soluzioni altamente personalizzate e di qualità, garantendo loro una consulenza fiduciaria su misura, rispondendo in modo efficace alle esigenze di passaggio generazionale e protezione dei patrimoni dei clienti", ha dichiarato Luigi Mennini, AD di Finnat Fiduciaria.