Zurich: il supporto alla comunità LGBTQIA+ parte dall’education

Zurich dimostra il proprio supporto verso la comunità LGBTQIA+ e partecipa al Milano Pride 2023

Zurich supporta la comunità LGBTQIA+ con la partecipazione al Milano Pride 2023 e continua il percorso di education per tutti i dipendenti sul tema della diversità in aggiunta alle iniziative a sostegno della comunità LGBTQIA+ portate avanti durante tutto l’anno. Webinar, workshop, dibattiti sono i principali strumenti con cui il Gruppo continua a promuovere l’accettazione e la comprensione della diversità, in tutte le sue forme.

In occasione del mese del Pride 2023, Zurich in partnership con l’Associazione Arcigay, ha organizzato un webinar dedicato ad attività di education su alcuni dei concetti base per la comunità LGBTQI+, come il significato di sesso biologico, l’orientamento affettivo-sessuale, fino all’identità e all’espressione di genere. I partecipanti saranno poi liberi di esporre le proprie domande ai relatori, colmando distanze spesso frutto di una conoscenza limitata. Come ogni anno, la Compagnia sarà parte attiva del Pride Milano 2023, in qualità di Donor Partner con la partecipazione dei dipendenti alla parata finale del 24 giugno.

Tutto il mese sarà scandito da attività volte a coinvolgere la popolazione aziendale, i clienti e la comunità locale, grazie al supporto di dipendenti volontari, sempre con l’obiettivo di promuovere un messaggio di accettazione e uguaglianza, anche attraverso i canali social del Gruppo. La campagna di sensibilizzazione, in programma per tutto il mese di giugno, “Scopri le differenze che ci rendono tutti uguali” promuoverà il Pride Month all’interno delle sedi Zurich, comunicando a tutta la popolazione aziendale il valore dell’inclusione.