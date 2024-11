Zurich, nuovi obiettivi finanziari per il periodo 2025-2027: ROE Core superiore al 23%

Investor Day, Zurich presenta un nuovo piano triennale: ROE Core superiore al 23% e CAGR annuale dell’EPS Core superiore al 9%

Zurich presenta un nuovo piano triennale in occasione dell’Investor Day, basato sull’efficace esecuzione della strategia, con un anno di anticipo rispetto alla conclusione del ciclo attuale 2023-2025.

Nuovi obiettivi finanziari per il periodo 2025-2027: ROE Core superiore al 23%; CAGR annuale dell’EPS Core superiore al 9%; Cash remittances cumulative superiori a 19 miliardi di USD.

Per raggiungere questi obiettivi, Zurich si impegnerà a rafforzare ulteriormente il segmento Commercial, a migliorare la redditività e la fidelizzazione dei clienti nel Retail e trasformare il ramo Life Protection in un business globale per accelerarne la crescita. Inoltre, supporterà la trasformazione continua di Farmers, puntando a una crescita sostenibile delle polizze Farmers Exchanges.

Mario Greco, CEO di Zurich Insurance Group, ha dichiarato: "Zurich sta ottenendo risultati eccezionali, generando rendimenti per gli azionisti tra i migliori del mercato, ma vediamo nuove opportunità per accelerare la nostra storia di successo. A testimonianza della nostra sempre maggiore fiducia, stiamo lanciando un nuovo piano triennale con gli obiettivi più ambiziosi nella storia del Gruppo. Sono convinto che continueremo a creare un valore significativo per i nostri clienti e per i nostri azionisti".