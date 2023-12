Zurich e Plenitude, lanciata la polizza parametrica Zurich Sole Protetto

Zurich e Plenitude, annunciato il lancio di Zurich Sole Protetto: la prima polizza parametrica per impianti fotovoltaici domestici in Italia

Plenitude e Zurich annunciano il lancio di Zurich Sole Protetto, la polizza parametrica offerta in omaggio ai clienti Plenitude che sceglieranno di acquistare un impianto fotovoltaico ad uso domestico entro il 31 marzo 2024. La polizza, attiva per 3 anni, indennizzerà i clienti nel caso in cui l’impianto dovesse beneficiare di un irraggiamento solare inferiore a quello atteso e si basa su un algoritmo che considera sia i dati dell’impianto fotovoltaico sia i dati metereologici storici (dal gennaio 2005) della specifica località.

La misurazione verrà effettuata da Exante, società specializzata nell’innovazione in campo assicurativo e partner di Zurich nel progetto, che analizzerà in tempo reale i dati meteorologici, calcolando i valori di irraggiamento per trasmetterli a Zurich. In caso di indennizzo questo sarà versato in automatico semestralmente sul conto corrente del cliente. Attraverso un portale dedicato, i clienti potranno verificare in qualsiasi momento i dati storici di irraggiamento, confrontarli con quelli attuali e monitorare gli indennizzi ricevuti.

Pasquale Cuzzola, Direttore Retail Italian Market di Plenitude, ha dichiarato: “Come Plenitude siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative da mettere al servizio dei nostri clienti, favorendo al contempo la diffusione di una cultura dell’energia da fonte rinnovabile, obiettivo che perseguiamo anche in qualità di Società Benefit. Crediamo che la polizza Zurich Sole Protetto abbia il potenziale per incentivare l’autoproduzione di energia solare, e siamo lieti di poterla includere nel nostro portafoglio di servizi per la generazione distribuita da impianti fotovoltaici di piccola taglia, settore in cui siamo tra i leader in Italia”.

Alessia Truini, Head of Customer Office and Direct Channels di Zurich Italia, ha commentato: “Con Zurich Sole Protetto, confermiamo il nostro impegno verso un futuro più sostenibile per tutti, potendo contare su un partner strategico come Plenitude, realtà leader in Italia nella transizione energetica a cui siamo legati da anni e con cui collaboriamo per garantire un’adeguata protezione ai clienti. La polizza parametrica rappresenta una soluzione all’avanguardia nella gestione dei rischi e garantisce una maggiore efficienza e tempestività di risposta al cliente, ma anche informazioni preziose e necessarie per la valutazione di danni eventuali, ottimizzando la gestione dei sinistri.”