Zurich: lanciato il Private Debt ELTIF per accedere ai mercati privati

Zurich, avviato il nuovo fondo gestito da Pemberton Asset Management, che offre agli investitori opportunità nei mercati privati

Zurich Bank introduce sul mercato italiano Zurich Private Debt ELTIF, un fondo della SICAV Zurich Global Private Asset Solutions SA, aprendo nuove possibilità di investimento in asset class non tradizionali. Questo lancio segna l'inizio di una serie di strategie di mercati privati, progettata per offrire ai clienti di Zurich Bank un accesso privilegiato a opportunità nei mercati privati, grazie alla consolidata esperienza del Gruppo Zurich negli investimenti tradizionali e alternativi.

La gestione del portafoglio sarà curata da Pemberton Asset Management , leader europeo indipendente nel credito privato. Il fondo adotterà le stesse linee guida e strategie del Gruppo Zurich, garantendo un profilo distintivo con liquidità mensile, una volta superato il periodo iniziale di lancio.

L'obiettivo del lancio di Zurich Private Debt ELTIF è offrire soluzioni innovative e di alta qualità per consentire ai clienti di accedere ai mercati privati, potenziando al contemporaneo l'offerta di Zurich Bank. La diversificazione del portafoglio sarà uno dei principali vantaggi, in linea con il principio guida “Invest like Zurich”.

La classe di asset del debito privato, con una crescita sostenuta e una volatilità contenuta, si dimostra una scelta adatta per gli investitori individuali che desiderano diversificare i propri portafogli. Con Zurich Private Debt ELTIF, gli investitori possono beneficiare di un'esposizione specifica ai mercati privati, gestita con l'esperienza maturata dal Gruppo Zurich in oltre 15 anni di investimenti in questo settore.

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, ha dichiarato: “I mercati privati, e in particolare l’asset class del private debt, si sono dimostrati i veri vincitori dell’ultimo biennio. Con una crescita significativa e un valore di oltre 450 miliardi di dollari, il mercato europeo del debito privato offre moltissime opportunità inesplorate. Esse includono in particolare quelle offerte dalle medie imprese europee, un punto di riferimento fondamentale per gli investitori che vogliono sfruttare lo spirito imprenditoriale dell’area e il suo potenziale, ottenendo al contempo rendimenti nel lungo periodo. Con il lancio di Zurich Private Debt ELTIF in Italia confermiamo ancora una volta la nostra volontà di offrire una gamma sempre più diversificata di soluzioni d’investimento, aprendoci a nuove asset class, ma continuando a garantire agli investimenti dei nostri clienti lo stesso livello di cura e attenzione che da 150 anni il Gruppo Zurich dedica ai propri”.

Stephan van Vliet, Chief Investment Officer di Zurich Insurance Group, ha commentato: “Il lancio di Zurich Private Debt ELTIF riflette l’ambizione di Zurich di aprire la nostra esperienza nei mercati privati ai nostri clienti attraverso soluzioni innovative e di alta qualità gestite da asset manager leader di mercato. L’introduzione di soluzioni sul segmento dei private markets offrirà ai clienti di Zurich Bank l’opportunità di beneficiare delle competenze del Gruppo con l’approccio 'Invest like Zurich', diversificando il portafoglio attraverso fonti di performance alternative".

Zurich Private Debt ELTIF rappresenta un passo significativo nell'evoluzione dell'offerta di Zurich Bank, dimostrando l'ambizione di posizionarsi come leader nelle soluzioni d'investimento innovative e diversificate. Con questa nuova proposta, Zurich Bank mira a consolidare il proprio ruolo di partner affidabile per investitori alla ricerca di opportunità nei mercati privati, garantendo solidità, esperienza e risultati di qualità.