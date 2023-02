Zurich, l'utile operativo sale del 12% a 6,5 miliardi di dollari

Zurich raggiunge gli utili più alti dal 2007 (+12%) e propone un aumento del dividendo a 24 franchi per azione

Zurich Insurance Group (Zurich) ha registrato profitti molto elevati per l'intero anno 2022, con l'utile operativo (BOP) più alto dal 2007. I risultati ottenuti hanno permesso di proporre un aumento del 9% del dividendo a 24 CHF per azione. Mario Greco, Group Chief Executive Officer Zurich, ha dichiarato: "Abbiamo superato i nostri obiettivi finanziari per il secondo triennio consecutivo. Sono stati anni complessi, con sfide inaspettate, durante i quali abbiamo dovuto mantenerci agili e concentrati sui nostri obiettivi. Abbiamo continuato ad attuare la nostra strategia con forte determinazione e siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Desidero ringraziare tutti i miei colleghi, i nostri clienti e i nostri partner per questo straordinario risultato”.

Il BOP dell'intero anno 2022 è stato di 6,5 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto ai 5,7 miliardi di dollari del 2021, con miglioramenti in quasi tutti i segmenti operativi. Tutto ciò ha portato a un utile operativo aziendale al netto delle imposte con un rendimento del capitale proprio (BOPAT ROE) del 15,7%, il più alto dal 2009, e ben al di sopra dell'obiettivo 2020-2022 di > 14%. L'utile netto al netto delle imposte attribuibile agli azionisti è stato di 4,6 miliardi di dollari, con un calo del 12% rispetto al periodo precedente. Questo risultato è stato determinato principalmente da un livello inferiore di plusvalenze, perdite nette sulla cessione di attività e oneri da iperinflazione relativi alle attività in America Latina, che hanno più che compensato il livello più elevato di BOP. Questo ha portato a un utile per azione (EPS) di 30,8 dollari su base interamente diluita.

Il BOP del ramo Danni e Infortuni (P&C) è salito del 14% a 3,6 miliardi di dollari, mentre il combined ratio relativo al ramo P&C è rimasto stabile al 94,3% grazie al continuo miglioramento dei margini commerciali. Il BOP Vita cresce dell'8% a 2,0 miliardi di dollari, con una minore intensità di capitale dopo la vendita del back book. Farmers BOP in crescita del 18% a 1,9 miliardi di dollari e premi lordi emessi (GWP) di Farmers Exchanges in crescita del 9%, grazie all'integrazione con MetLife.

La fedeltà dei clienti è migliorata significativamente negli ultimi tre anni, con 2,1 milioni di nuovi clienti netti al dettaglio nel 2022. Anche la posizione patrimoniale si conferma solida, con uno Swiss Solvency Test ratio (SST) stimato al 265%.