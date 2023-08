Novartis acquisisce la statunitense Chinook per 3,5 miliardi di dollari

Malattie renali, Novartis perfeziona acquisizione da 3,5 miliardi di dollari della statunitense Chinook

Novartis, il gigante svizzero che opera nel settore farmaceutico, ha completato l'acquisizione di Chinook Therapeutics, società biofarmaceutica statunitense focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci di precisione per le malattie renali, in una transazione valutata fino a 3,5 miliardi di dollari.

"Siamo entusiasti di completare questa importante transazione e non vediamo l'ora di sfruttare le nostre risorse e competenze combinate per far progredire ulteriormente lo sviluppo di questi trattamenti promettenti a beneficio dei pazienti con malattie renali croniche rare e gravi - ha dichiarato il ceo Vas Narasimhan - Diamo il benvenuto al team Chinook in Novartis mentre espandiamo il nostro portfolio renale e continuiamo il nostro viaggio per reinventare la medicina".

Gli azionisti di Chinook riceveranno 40 dollari in contanti per azione Chinook (per un totale di 3,5 miliardi), più fino a ulteriori 4 dollari in contanti per azione Chinook, attraverso un contingent value right (CVR), al raggiungimento di determinati traguardi normativi, che rappresentano un potenziale importo aggiuntivo di 300 milioni in termini di corrispettivo contingente aggregato.