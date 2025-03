Il farmaco anti-obesità più famoso al mondo delude nei nuovi test, Novo Nordisk crolla in Borsa

Novo Nordisk in calo dopo i farmaci anti obesità CagriSema

Il colosso farmaceutico danese Novo Nordisk affonda alla Borsa di Copenaghen, con le sue azioni in caduta libera dopo aver pubblicato i risultati delle prime fasi della sperimentazione del suo farmaco anti-obesità, CagriSema. Le azioni hanno perso circa il 5,9%, scendendo a 562 corone danesi, un segno che il mercato si aspettava risultati decisamente migliori.

Nel dettaglio, durante le 68 settimane di studio, i pazienti trattati con CagriSema hanno perso il 15,7% del loro peso corporeo, un dato inferiore al 20% che gli analisti avevano previsto. Nonostante il risultato positivo rispetto al placebo (che ha mostrato una perdita di peso del 3,1%), la delusione è palpabile.

Questa delusione non è nuova per Novo Nordisk, che aveva già subito un contraccolpo lo scorso dicembre quando un altro studio sul CagriSema per la perdita di peso generale aveva mostrato risultati sotto le aspettative, con una riduzione del peso corporeo del 22,7% rispetto al 25% previsto. In generale, i pazienti diabetici sono noti per avere una perdita di peso inferiore rispetto ai soggetti non diabetici, ma l'aggiunta di un composto a base di Wegovy e Ozempic, due farmaci già di successo dell'azienda, aveva alimentato l'aspettativa che questa differenza sarebbe stata meno marcata.

Meno di due terzi dei pazienti nello studio hanno scelto la dose più alta, e questo potrebbe aver ridotto l'efficacia del farmaci. Tuttavia, l'azienda ha anche dichiarato che non chiederà l'approvazione normativa del farmaco prima del primo trimestre del 2026, un'attesa che potrebbe pesare ulteriormente sul valore delle azioni.