Nvidia, sorpasso storico: vale più di Apple. L'Antitrust Usa accende un faro

Nvidia sorpassa Apple e finisce nel mirino dell'Antitrust Usa. Lo scenario

Nvidia, il colosso americano dei chip per l’intelligenza artificiale, ha appena raggiunto i 3mila miliardi di dollari di capitalizzazione superando anche Apple. Nvidia ora è seconda solo a Microsoft per valore in Borsa ed è finita nel mirino dell'Antitrust Usa dato che ha un market share nei chip per l'intelligenza artificiale vicino al 90%, praticamente un monopolista che può fissare qualsiasi prezzo per le sue GPU.

E dato che Dipartimento di Giustizia e la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulle indagini che avvieranno per verificare la violazione della legge antitrust nel mercato dell’intelligenza artificiale mettendo sotto la lente l’accordo sottoscritto tra Microsoft e OpenAI, ora vogliono anche valutare la posizione di NVIDIA. Nel gennaio scorso la FTC aveva chiesto a cinque aziende (Alphabet, Amazon, Anthropic, Microsoft e OpenAI) di fornire informazioni sulle partnership avviate nel settore dell'intelligenza artificiale. La commissione vuole esaminare gli investimenti di Microsoft in OpenAI, Google in Anthropic e Amazon in Anthropic. Sopratutto la collaborazione tra Microsoft e Open potrebbe danneggiare la concorrenza. Anche perchè l’investimento miliardario di Microsoft (13 miliardi di dollari) potrebbe essere un’acquisizione mascherata dato che ora l’azienda di Bill Gates possiede il 49% della startup californiana. Secondo il Wsj, la FTC avvierà un’indagine anche sui 650 milioni di dollari pagati da Microsoft a Inflection AI.

Le collaborazioni permettono a Microsoft, Google e Amazon di accedere ai modelli di IA generativa, mentre OpenAI e Anthropic usano i servizi cloud delle tre aziende leader del mercato per l’addestramento dei modelli. Secondo il New York Times, la FTC si occuperà dell’accordo tra Microsoft e OpenAI, mentre il Dipartimento di Giustizia esaminerà il comportamento di NVIDIA, leader mondiale nella vendita di GPU per l’addestramento dei modelli Ai. Nel luglio dello scorso anno, la FTC ha aperto una indagine su OpenAI con l'accusa di aver violato le leggi sulla protezione dei consumatori mettendo a rischio la reputazione e i dati personali. La scorsa settimana, il capo dell'antitrust degli Stati Uniti Jonathan Kanter ha fatto riferimento a "strutture e tendenze nell'IA che dovrebbero farci riflettere" aggiungendo che la tecnologia si basa su enormi quantità di dati e potenza di calcolo, che possono dare alle aziende già dominanti un vantaggio sostanziale.