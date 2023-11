Obbligazioni, gli analisti ci credono: è il momento di comprare

Le obbligazioni tornano a fare gola: rendimenti in calo e prezzi in aumento

Forse è finalmente giunto il momento favorevole per le obbligazioni, dopo varie partenze fallite. Da poco più di un mese, i titoli di debito hanno iniziato a mostrare segni positivi, con un aumento dei prezzi e una diminuzione dei rendimenti. La rapida discesa di oltre mezzo punto percentuale dei tassi di molte emissioni a medio e lungo termine è un segnale positivo per la ripresa sostenibile delle quotazioni: il rendimento del BTp decennale è passato dal 5% a metà ottobre al 4,3% attuale; quello del Bund di pari durata è sceso da poco sotto il 3% al 2,6%; mentre il Treasury Usa a 10 anni è passato dal 5,2% al 4,9%. Lo scrive Il Sole 24 Ore.

Questo indica che gli investitori stanno gradualmente modificando la loro posizione con orizzonti temporali più estesi. Anche le emissioni a breve termine hanno registrato aumenti dei prezzi e diminuzioni dei rendimenti, suggerendo che il costo del denaro potrebbe diminuire per mitigare le restrizioni imposte dalle banche centrali nell'ultimo anno. Pertanto, coloro che investono in obbligazioni a medio e lungo termine ora hanno elevate probabilità di ottenere profitti nei prossimi anni, considerando le aspettative degli analisti e degli operatori finanziari. C'è un'aspettativa diffusa che la Federal Reserve, la banca centrale americana che continua a guidare i mercati, potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse dal prossimo giugno, il che potrebbe influenzare ulteriormente i rendimenti. Tuttavia, secondo alcuni analisti, la Fed dovrebbe muoversi con cautela per evitare rischi inflazionistici, considerando i segnali di rallentamento nell'economia statunitense.

Molte case di investimento esprimono ottimismo riguardo alle opportunità nel mercato obbligazionario, sottolineando la possibilità di costruire portafogli che si concentrino su emissioni a medio e lungo termine. Anche se il mercato obbligazionario potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità all'inizio dell'anno a causa di un aumento delle nuove emissioni, gli investitori possono adottare strategie bilanciate, posizionandosi su titoli a breve e lungo termine per gestire il rischio complessivo del portafoglio.