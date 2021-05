Open innovation, IBM acquisisce l’italiana myInvenio

Ibm acquisisce myInvenio. La multinazionale statunitense ha scelto la società di Reggio Emilia dotata di un software per gestire la trasformazione digitale e l’automazione nelle aziende. “Non ci siamo incontrati per caso” ha dichiarato il ceo di myInvenio, Massimiliano Delsante. Mentre Dinesh Nirmal (Ibm) ha commentato: “Così offriamo una suite più completa”. L'ingresso della società Usa in myInvenio S.r.l. era stato preannunciato dalla stessa Ibm già a metà dello scorso mese. Un’operazione di open innovation che dimostra l'esistenza anche in Italia di realtà aziendali di eccellenza in campo tecnologico.

L'acquisizione sarà completata entro la fine del mese e permetterà a Ibm di mettere a disposizione delle aziende un software data-driven per individuare le aree di processo più adatte ad essere automatizzate grazie all’AI (Intelligenza artificiale), dalle vendite a produzione e contabilità. L’AI e fornirà ai clienti Ibm la suite per l’automazione più completa del settore. I dettagli finanziari non sono stati divulgati. Ibm ha in programma di integrare le capacità di myInvenio nel suo portafoglio di automazione (del quale fanno parte l'Ibm Cloud Pak per l’automazione aziendale e il software cloud ibrido per la trasformazione dei processi aziendali e aumentare la produttività delle persone).