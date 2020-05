Operativo lo sconto in bolletta con il Dl Rilancio. Arera approva la delibera

Arera: "Bollette prescrivibili in ogni caso dopo i 2 anni". Unc: "Bene, era ora! Ora basta furbetti del quartierino!"

Arera ha adeguato il quadro regolatorio e l’informativa ai clienti che venditori e gestori devono inserire all’interno delle fatture per informarli della possibilità di poter in ogni caso eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi a consumi più vecchi di 2 anni.

"Bene, era ora, considerato che la Legge di bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio, ossia 5 mesi fa. Purtroppo abbiamo da tempo segnalato che, nonostante quella modifica legislativa, importanti distributori, soprattutto nel settore del gas, facevano i furbetti del quartierino, non la applicavano, continuando a disquisire sulle presunte colpe del cliente attribuendogli la responsabilità per la mancata o erronea rilevazione dei consumi" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Ora le scuse stanno a zero! Li attendiamo alla prova dei fatti, sperando che le nuove regole siano da loro spontaneamente applicate e non, come avveniva ora, costringendo il consumatore a ricorrere alle vie legali" prosegue Vignola.

"Ora il cliente dovrà poter far valere i suoi diritti anche solo ricorrendo alla gestione stragiudiziale, come quelle svolte dalle associazioni di consumatori, sia tramite reclami che attraverso le conciliazioni paritetiche o il Servizio Conciliazioni di Arera" conclude Vignola