Oracle, Ellison compra Cerner per 28 miliardi. Il più grande M&A di sempre

Oracle sborserà 28,3 miliardi di dollari per un gruppo che capitalizza 23 miliardi

La più grande acquisizione della storia di Oracle, ma Wall Street non festeggia. Perde oltre il 2,5% sul Nyse il titolo del gruppo fondato da Larry Ellison dopo aver lanciato la sua più grande acquisizione di sempre, aumentando la propria presenza nel settore healthcare.

Il gigante americano dei software e dei servizi cloud aziendali, che ha una capitalizzazione di oltre 280 miliardi di dollari, acquisterà Cerner, società di Kansas City leader nelle cartelle cliniche elettroniche e che capitalizza circa 23 miliardi, con una transazione tutta in cash, pagando 95 dollari per azione, o un totale di 28,3 miliardi di dollari. L'accordo, che dovrebbe chiudersi nell'anno 2022, permetterà a Oracle di offrire ai clienti dei suoi servizi cloud la possibilità di accedere alle loro cartelle cliniche.

Dell'intesa si era parlato già venerdì scorso, quando il Wall Street Journal aveva riportato indiscrezioni relative a un presunto accordo tra le due società. Cnbc sottolinea come l'operazione avvenga in una fase di grande fermento di operazioni di M&A nel mondo, con il mercato stesso delle mergers and acquisitions che ha superato quest'anno il valore di 5 trilioni di dollari, stando a un rapporto citato da Reuters, per la prima volta in assoluto.

Il balzo è avvenuto principalmente per le fusioni e acquisizioni realizzate nel comparto tecnologico e healthcare. Venerdì, il titolo di Cerner ha chiuso in netto rialzo a 89,77 dollari. Oggi, Cerner guadagna lo 0,9%. Oracle perde il 2,6%, dopo aver ceduto venerdì il 6,3% alla notizia delle trattative.